موسكو: خطة أمريكا لمصادرة الأصول الروسية قرصنة القرن الـ21

MENAFN - Al-Borsa News) وصفت وزارة الخارجية الروسية، الخطة الأمريكية لمصادرة ما يصل إلى 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بأنها“قرصنة القرن الحادي والعشرين”.

وأكدت وزارة الخارجية أن موسكو سترد بشدة إذا حدث ذلك، وفق وكالة رويترز.

موضوعات“التنمية المحلية”: 221 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات في الشرقية وزير الإسكان يبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بمحافظة بورسعيد كبير الاقتصاديين في“المركزي الأوروبي” يستبعد خفض الفائدة قريبًا

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بمحاولة خلق“غطاء قانوني” لسرقة الأصول الروسية السيادية، وهي خطوة حذرت موسكو مرارا من أنها تنتهك القانون الدولي وتقوض النظام المالي العالمي.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، الجمعة:“أصبحت سرقة ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة والعامة علامة مسجلة للأنجلوسكسونيين”.

وأضافت“واشنطن و لندن تقومان بذلك منذ عقود. قبل ذلك كانت تسمى قرصنة، ولكن بعد ذلك تم إضفاء الشرعية عليها. الآن هي قرصنة القرن الحادي والعشرين في رأيي”.

وقالت زاخاروفا، التي اتهمت واشنطن بمحاولة إقناع الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على نفس خطة مصادرة الأصول، إن موسكو سترد بقوة إذا سُرقت أصولها.

وأضافت“سيتم اتخاذ إجراءات انتقامية، وستكون واضحة بحيث يمكن رؤيتها والشعور بها. وستكون مؤلمة”.

وقالت زاخاروفا، إن الغرب يسعى الآن لإيجاد طرق جديدة لتمويل أوكرانيا بسبب الصعوبات المتزايدة في تأمين الدعم المالي لكييف.

وذكر البيت الأبيض، الخميس، أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا“توقفت تماما” مع استمرار المفاوضات في واشنطن بشأن حزمة مساعدات يمكن ربطها بإصلاح شامل لإجراءات أمن الحدود.