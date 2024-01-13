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هيئة الأمريكية تطالب بإجراء فحوصات جديدة على طائرات بوينج ماكس 9

1/13/2024 4:22:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنها ستطلب إجراء فحص على 40 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9، وستراجع البيانات من تلك الفحوصات قبل السماح للطائرات باستئناف رحلاتها.

وسيؤدي هذا الإعلان إلى تأجيل أي استئناف للرحلات الجوية إلى الأسبوع الجاري على أقرب تقدير، وفقا لوكالة رويترز.

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ومنعت إدارة الطيران الفيدرالية 171 طائرة من طراز ماكس 9 من التحليق الأسبوع الماضي بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة‭ ‬ركاب تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز على الهبوط اضطراريا.

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