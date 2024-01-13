هيئة الأمريكية تطالب بإجراء فحوصات جديدة على طائرات بوينج ماكس 9

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنها ستطلب إجراء فحص على 40 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9، وستراجع البيانات من تلك الفحوصات قبل السماح للطائرات باستئناف رحلاتها.
وسيؤدي هذا الإعلان إلى تأجيل أي استئناف للرحلات الجوية إلى الأسبوع الجاري على أقرب تقدير، وفقا لوكالة رويترز.
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ومنعت إدارة الطيران الفيدرالية 171 طائرة من طراز ماكس 9 من التحليق الأسبوع الماضي بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة ركاب تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز على الهبوط اضطراريا.
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