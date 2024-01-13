البريطانيون يعانون من زيادة مدفوعات الرهن العقاري بسبب التشديد النقدي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، أن أقساط الرهن العقاري الشهرية في المملكة المتحدة قفزت بنحو 200 جنيه استرليني (255 دولارًا) منذ أن بدأ بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة قبل عامين، مما يزيد الضغط على الأسر التي لا تزال تعاني من أزمة تكلفة المعيشة.
وتواجه الأسر المثقلة بالديون دفع ما يعادل 2220 جنيهًا استرلينيًا إضافية سنويًا في المتوسط، من بين مقترضي الرهن العقاري السكني البالغ عددهم 8.5 مليون، وذلك يعادل ما يقرب من 20 مليار جنيه إسترليني (25.5 مليار دولار) إضافية يتم دفعها لتغطية تكاليف الإسكان.
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وبحسب التقرير، ارتفع متوسط دفعات الرهن العقاري في ديسمبر إلى 903 جنيهات استرلينية، من 803 جنيهات تم دفعها في العام السابق، وبزيادة 185 جنيهًا إسترلينيًا من متوسط الدفعة الشهرية التي تم سدادها في ديسمبر 2021، عندما بدأ بنك إنجلترا لأول مرة في رفع سعر الفائدة.
وبحسب صحيفة الـ”تليجراف”، تزامن الارتفاع في تكاليف الرهن العقاري مع زيادة الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد، مما أدى إلى الضغط على الموارد المالية للأسر، في ظل جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى ذروة بلغت 11.1% في أكتوبر 2022.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716359
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