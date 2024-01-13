البريطانيون يعانون من زيادة مدفوعات الرهن العقاري بسبب التشديد النقدي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، أن أقساط الرهن العقاري الشهرية في المملكة المتحدة قفزت بنحو 200 جنيه استرليني (255 دولارًا) منذ أن بدأ بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة قبل عامين، مما يزيد الضغط على الأسر التي لا تزال تعاني من أزمة تكلفة المعيشة.

وتواجه الأسر المثقلة بالديون دفع ما يعادل 2220 جنيهًا استرلينيًا إضافية سنويًا في المتوسط، من بين مقترضي الرهن العقاري السكني البالغ عددهم 8.5 مليون، وذلك يعادل ما يقرب من 20 مليار جنيه إسترليني (25.5 مليار دولار) إضافية يتم دفعها لتغطية تكاليف الإسكان.

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وبحسب التقرير، ارتفع متوسط دفعات الرهن العقاري في ديسمبر إلى 903 جنيهات استرلينية، من 803 جنيهات تم دفعها في العام السابق، وبزيادة 185 جنيهًا إسترلينيًا من متوسط الدفعة الشهرية التي تم سدادها في ديسمبر 2021، عندما بدأ بنك إنجلترا لأول مرة في رفع سعر الفائدة.

وبحسب صحيفة الـ”تليجراف”، تزامن الارتفاع في تكاليف الرهن العقاري مع زيادة الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد، مما أدى إلى الضغط على الموارد المالية للأسر، في ظل جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى ذروة بلغت 11.1% في أكتوبر 2022.

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