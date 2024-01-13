مورجان ستانلي يدفع 250 مليون دولار لتسوية مزاعم جنائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت السلطات الأمريكية، إن“مورجان ستانلي” وافق على دفع 249.4 مليون دولار لإنهاء تحقيقات جنائية ومدنية استمرت لسنوات، بشأن اتهامات منها الاحتيال، والإخفاق في الامتثال فيما يسمى بالصفقات الجماعية.
وتتعلق التحقيقات بالكشف غير المصرح به عن الصفقات الكبيرة للمستثمرين، وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن البنك حقق أرباحًا غير مشروعة تزيد عن 100 مليون دولار نتيجة لذلك، حسبما نقلت“سي إن بي سي”.
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وقال جيمس سميث، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، والذي ساعد في التحقيقات:“نزاهة أسواقنا المالية تتطلب تكافؤ الفرص، وعندما يقلب الأفراد والمؤسسات الموازين عمدًا، فلا بد أن تكون هناك عواقب”.
وأوضح“مورجان ستانلي” في بيان، أن جوهر هذا الأمر هو سوء سلوك اثنين من الموظفين الذين انتهكوا سياسات الشركة، وأنه واثق من التحسينات التي أجراها على ضوابط التداول الجماعي، بما في ذلك تعزيز السياسات والإجراءات والمراقبة.
ويعد التداول الجماعي – الذي تساعد فيه البنوك العملاء عادة على شراء أو بيع كميات كبيرة من الأسهم بما يكفي لتحريك الأسعار – هو واحد من أنشطة التداول القليلة في وول ستريت التي لا تزال العلاقات فيها تدفع تدفق الصفقات.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716358
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