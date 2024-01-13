مورجان ستانلي يدفع 250 مليون دولار لتسوية مزاعم جنائية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت السلطات الأمريكية، إن“مورجان ستانلي” وافق على دفع 249.4 مليون دولار لإنهاء تحقيقات جنائية ومدنية استمرت لسنوات، بشأن اتهامات منها الاحتيال، والإخفاق في الامتثال فيما يسمى بالصفقات الجماعية.

وتتعلق التحقيقات بالكشف غير المصرح به عن الصفقات الكبيرة للمستثمرين، وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن البنك حقق أرباحًا غير مشروعة تزيد عن 100 مليون دولار نتيجة لذلك، حسبما نقلت“سي إن بي سي”.

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وقال جيمس سميث، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، والذي ساعد في التحقيقات:“نزاهة أسواقنا المالية تتطلب تكافؤ الفرص، وعندما يقلب الأفراد والمؤسسات الموازين عمدًا، فلا بد أن تكون هناك عواقب”.

وأوضح“مورجان ستانلي” في بيان، أن جوهر هذا الأمر هو سوء سلوك اثنين من الموظفين الذين انتهكوا سياسات الشركة، وأنه واثق من التحسينات التي أجراها على ضوابط التداول الجماعي، بما في ذلك تعزيز السياسات والإجراءات والمراقبة.

ويعد التداول الجماعي – الذي تساعد فيه البنوك العملاء عادة على شراء أو بيع كميات كبيرة من الأسهم بما يكفي لتحريك الأسعار – هو واحد من أنشطة التداول القليلة في وول ستريت التي لا تزال العلاقات فيها تدفع تدفق الصفقات.

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