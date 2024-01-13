نفقات الفيدرالي الأمريكي تتجاوز أرباحه بنحو 114 مليار دولار في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بيانات مالية أولية عن دخل ونفقات البنوك الاحتياطية الفيدرالية في عام 2023.
وبحسب التقرير المنشور الجمعة، تجاوز إجمالي نفقات البنوك الاحتياطية لعام 2023 الأرباح المقدرة بنحو 114.3 مليار دولار، مقارنة بتحقيق صافي دخل بلغ 58.8 مليار دولار في عام 2022.
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وبلغ إجمالي دخل الفوائد على الأوراق المالية المكتسب من خلال عمليات السوق المفتوحة 163.8 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 6.2 مليار دولار عن إيرادات الفوائد في عام 2022 البالغة 170 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 281.1 مليار دولار، بزيادة 178.7 مليار دولار عن 2022.
وفي عام 2023، قامت البنوك الاحتياطية بزيادة الأصول المؤجلة بمقدار 116.4 مليار دولار، مما أدى إلى أصل تراكمي مؤجل في نهاية العام بقيمة 133 مليار دولار، ولا يؤثر هذا على قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إدارة السياسة النقدية أو الوفاء بالتزاماته المالية.
ويتطلب قانون الفيدرالي من البنوك الاحتياطية تحويل الأرباح الزائدة إلى خزانة الولايات المتحدة بعد احتساب تكاليف التشغيل، وخلال الفترة التي لا تكون فيها الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يتم تسجيلها كأصل مؤجل، وهو مقدار صافي الأرباح الزائدة التي ستحتاج إلى تحقيقها قبل استئناف تحويلاتها إلى الخزانة الأمريكية.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716357
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