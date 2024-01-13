نفقات الفيدرالي الأمريكي تتجاوز أرباحه بنحو 114 مليار دولار في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بيانات مالية أولية عن دخل ونفقات البنوك الاحتياطية الفيدرالية في عام 2023.

وبحسب التقرير المنشور الجمعة، تجاوز إجمالي نفقات البنوك الاحتياطية لعام 2023 الأرباح المقدرة بنحو 114.3 مليار دولار، مقارنة بتحقيق صافي دخل بلغ 58.8 مليار دولار في عام 2022.

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وبلغ إجمالي دخل الفوائد على الأوراق المالية المكتسب من خلال عمليات السوق المفتوحة 163.8 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 6.2 مليار دولار عن إيرادات الفوائد في عام 2022 البالغة 170 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 281.1 مليار دولار، بزيادة 178.7 مليار دولار عن 2022.

وفي عام 2023، قامت البنوك الاحتياطية بزيادة الأصول المؤجلة بمقدار 116.4 مليار دولار، مما أدى إلى أصل تراكمي مؤجل في نهاية العام بقيمة 133 مليار دولار، ولا يؤثر هذا على قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إدارة السياسة النقدية أو الوفاء بالتزاماته المالية.

ويتطلب قانون الفيدرالي من البنوك الاحتياطية تحويل الأرباح الزائدة إلى خزانة الولايات المتحدة بعد احتساب تكاليف التشغيل، وخلال الفترة التي لا تكون فيها الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يتم تسجيلها كأصل مؤجل، وهو مقدار صافي الأرباح الزائدة التي ستحتاج إلى تحقيقها قبل استئناف تحويلاتها إلى الخزانة الأمريكية.

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