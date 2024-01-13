محللون يتوقعون تباطؤ نمو أرباح مؤشر S&P 500

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت توقعات ربحية الربع الرابع للمؤسسات المدرجة على مؤشر“S&P 500” في الولايات المتحدة، مع إعلان أربعة من أكبر البنوك نتائج أعمالها.
ووفقًا لبيانات“إل إس إي جي”-“ريفينيتيف سابقًا”-، أشار المحللون الجمعة، إلى أنه من المقدر حاليًا ارتفاع إجمالي أرباح المؤشر بنسبة 4.4% خلال الربع الرابع مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من ارتفاع بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2023.
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وفي حين تعد التوقعات تعديلًا هبوطيًا عن توقعات 22 ديسمبر البالغة 5.2%، لكنها أفضل من انخفاض بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام الماضي، بحسب“رويترز”.
وأشارت التوقعات إلى ارتفاع أرباح مؤشر“S&P 500” بنسبة 11% في عام 2024 بعد زيادة بنسبة 2.9% فقط في عام 2023.
يأتي هذا بعد إعلان البنوك الأمريكية الكبرى –“جيه بي مورجان”،“ويلز فارجو”،“بنك أوف أمريكا” و”سيتي جروب” – عن انخفاض أرباحها الفصلية خلال الربع، متأثرة بالرسوم وخطط خفض الوظائف.
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