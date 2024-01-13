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محللون يتوقعون تباطؤ نمو أرباح مؤشر S&P 500

1/13/2024 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت توقعات ربحية الربع الرابع للمؤسسات المدرجة على مؤشر“S&P 500” في الولايات المتحدة، مع إعلان أربعة من أكبر البنوك نتائج أعمالها.

ووفقًا لبيانات“إل إس إي جي”-“ريفينيتيف سابقًا”-، أشار المحللون الجمعة، إلى أنه من المقدر حاليًا ارتفاع إجمالي أرباح المؤشر بنسبة 4.4% خلال الربع الرابع مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل من ارتفاع بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2023.

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وفي حين تعد التوقعات تعديلًا هبوطيًا عن توقعات 22 ديسمبر البالغة 5.2%، لكنها أفضل من انخفاض بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام الماضي، بحسب“رويترز”.

وأشارت التوقعات إلى ارتفاع أرباح مؤشر“S&P 500” بنسبة 11% في عام 2024 بعد زيادة بنسبة 2.9% فقط في عام 2023.

يأتي هذا بعد إعلان البنوك الأمريكية الكبرى –“جيه بي مورجان”،“ويلز فارجو”،“بنك أوف أمريكا” و”سيتي جروب” – عن انخفاض أرباحها الفصلية خلال الربع، متأثرة بالرسوم وخطط خفض الوظائف.

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