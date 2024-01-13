عين على البورصة: تحليل كامل لأداء مؤشرات السوق الرئيسية

عين على البورصة: تحليل كامل لأداء مؤشرات السوق الرئيسية
التاريخ
1/13/2024 4:22:35 AM
(MENAFN
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في حلقة جديدة من برنامج“عين على البورصة”، يحلل الخبراء أداء أهم الأسهم، خلال الأسبوع الماضي، وتوقعاتهم للأداء خلال الأسبوع القادم.
المصدر:
Alborsanews
MENAFN13012024000202011048ID1107716355
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