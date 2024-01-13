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عين على البورصة: تحليل كامل لأداء مؤشرات السوق الرئيسية

1/13/2024 4:22:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة هل تستمر أسهم أوراسكوم في الصعود أم ستتراجع؟ الذهب أم البورصة.. أيهما الأفضل للاستثمار في 2024؟ “البورصة” تنشر خطة الحكومة المصرية لتوفير الدولار وجذب الاستثمارات

في حلقة جديدة من برنامج“عين على البورصة”، يحلل الخبراء أداء أهم الأسهم، خلال الأسبوع الماضي، وتوقعاتهم للأداء خلال الأسبوع القادم.

المصدر: Alborsanews

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