مسافرون يقاضون بوينج بعد انفصال باب طائرة ألاسكا إيرلاينز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقام ركاب الخطوط الجوية الأمريكية“ألاسكا إيرلاينز- Alaska Airlines” دعوى قضائية ضد شركة“بوينج” في واشنطن، بعدما انفصل باب مخرج الطوارئ بشكل مفاجئ أثناء تحليق طائرتهم.
ورفع 6 مسافرين على متن الرحلة 1282 الدعوى ضد“بوينج”، حيث زعموا أن الحدث أصاب بعض الركاب جسديًا وخلف صدمات نفسية لدى معظمهم إن لم يكن جميعهم.
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وجاء في الدعوى، أنه بعد انفصال الباب مزقت قوة خفض الضغط قميص صبي، وسحبت بعض الجوالات والحطام والكثير من الأكسجين خارج الطائرة.
وأضافت:“قفز الصبي عاري الصدر من فوق المرأة المجاورة له، وهرب نحو مقدمة الطائرة، وتبعه اثنان آخران على الأقل كانا يجلسان بالقرب من الباب، حيث وجدوا مقاعد أخرى عند المقدمة”.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716352
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