مسافرون يقاضون بوينج بعد انفصال باب طائرة ألاسكا إيرلاينز

MENAFN - Al-Borsa News) أقام ركاب الخطوط الجوية الأمريكية“ألاسكا إيرلاينز- Alaska Airlines” دعوى قضائية ضد شركة“بوينج” في واشنطن، بعدما انفصل باب مخرج الطوارئ بشكل مفاجئ أثناء تحليق طائرتهم.

ورفع 6 مسافرين على متن الرحلة 1282 الدعوى ضد“بوينج”، حيث زعموا أن الحدث أصاب بعض الركاب جسديًا وخلف صدمات نفسية لدى معظمهم إن لم يكن جميعهم.

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وجاء في الدعوى، أنه بعد انفصال الباب مزقت قوة خفض الضغط قميص صبي، وسحبت بعض الجوالات والحطام والكثير من الأكسجين خارج الطائرة.

وأضافت:“قفز الصبي عاري الصدر من فوق المرأة المجاورة له، وهرب نحو مقدمة الطائرة، وتبعه اثنان آخران على الأقل كانا يجلسان بالقرب من الباب، حيث وجدوا مقاعد أخرى عند المقدمة”.

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