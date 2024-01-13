نمو القروض في الصين يسجل أبطأ وتيرة خلال عقدين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع حجم القروض المقدمة بالعملة الصينية بنسبة 10.4% خلال شهر ديسمبر، وهي أبطأ وتيرة على الإطلاق عبر السلسلة الزمنية التي تعود إلى عام 2003.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني الجمعة، قدمت البنوك الصينية قروضًا جديدة بقيمة 1.17 تريليون يوان (163.31 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر، في مقابل 1.4 تريليون يوان توقعها الاقتصاديون، بحسب“بلومبرج”.
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وضمن استمرار التيسير النقدي، سجل الإقراض المصرفي الجديد على مدار العام الماضي، أعلى مستوى على الإطلاق عند 22.75 تريليون يوان –ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة- وبزيادة 6.8% من 21.31 تريليون يوان في عام 2022، وهو المستوى القياسي السابق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن المعروض النقدي واسع النطاق“إم 2” نما بنسبة 9.7% على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة منذ مارس 2022، وأقل بكثير من التوقعات البالغة 10.1%، وفي مقابل نمو بنسبة 10% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716351
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