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نمو القروض في الصين يسجل أبطأ وتيرة خلال عقدين

1/13/2024 4:22:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع حجم القروض المقدمة بالعملة الصينية بنسبة 10.4% خلال شهر ديسمبر، وهي أبطأ وتيرة على الإطلاق عبر السلسلة الزمنية التي تعود إلى عام 2003.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني الجمعة، قدمت البنوك الصينية قروضًا جديدة بقيمة 1.17 تريليون يوان (163.31 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر، في مقابل 1.4 تريليون يوان توقعها الاقتصاديون، بحسب“بلومبرج”.

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وضمن استمرار التيسير النقدي، سجل الإقراض المصرفي الجديد على مدار العام الماضي، أعلى مستوى على الإطلاق عند 22.75 تريليون يوان –ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة- وبزيادة 6.8% من 21.31 تريليون يوان في عام 2022، وهو المستوى القياسي السابق.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن المعروض النقدي واسع النطاق“إم 2” نما بنسبة 9.7% على أساس سنوي، وهي أدنى وتيرة منذ مارس 2022، وأقل بكثير من التوقعات البالغة 10.1%، وفي مقابل نمو بنسبة 10% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.

المصدر:

MENAFN13012024000202011048ID1107716351

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