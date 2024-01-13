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إس آند بي: الشحن عبر البحر الأحمر انخفض أكثر من النصف بنهاية 2023

1/13/2024 4:22:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات من“ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن الشحن عبر البحر الأحمر انخفض بأكثر من النصف خلال النصف الثاني من ديسمبر.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الجمعة، أن الشحن بالحاويات كان هو الأكثر تضررًا، حيث أدت الرحلة الأطول حول رأس الرجاء الصالح إلى زيادة تكاليف الشحن.

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وأشار إلى أن السفن التي تسلك هذا المسار يمكن أن تحصل على علاوة تصل إلى مليون دولار إضافة على تكلفة الإبحار عبر مسار قناة السويس.

وأكد أحد المستأجرين أن علاوة مخاطر الحرب الإضافية قد ارتفعت بالفعل بما يتراوح بين 6 و10 مرات منذ أوائل أكتوبر، بالنسبة للناقلات التي تمر عبر خليج عدن، اعتمادًا على قيمة السفينة وحجمها.

المصدر:

MENAFN13012024000202011048ID1107716350

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