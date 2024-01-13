إس آند بي: الشحن عبر البحر الأحمر انخفض أكثر من النصف بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات من“ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن الشحن عبر البحر الأحمر انخفض بأكثر من النصف خلال النصف الثاني من ديسمبر.
وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الجمعة، أن الشحن بالحاويات كان هو الأكثر تضررًا، حيث أدت الرحلة الأطول حول رأس الرجاء الصالح إلى زيادة تكاليف الشحن.
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وأشار إلى أن السفن التي تسلك هذا المسار يمكن أن تحصل على علاوة تصل إلى مليون دولار إضافة على تكلفة الإبحار عبر مسار قناة السويس.
وأكد أحد المستأجرين أن علاوة مخاطر الحرب الإضافية قد ارتفعت بالفعل بما يتراوح بين 6 و10 مرات منذ أوائل أكتوبر، بالنسبة للناقلات التي تمر عبر خليج عدن، اعتمادًا على قيمة السفينة وحجمها.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716350
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