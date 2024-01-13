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سهم تسلا يغلق منخفضًا للجلسة الرابعة.. معمقًا خسائره إلى 12%

1/13/2024 4:22:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض سهم“تسلا” في ختام التعاملات، للجلسة الرابعة على التوالي، وعمق خسائره منذ بداية هذا العام، بعدما أعلنت الشركة خفض أسعار سياراتها في الصين ووقف الإنتاج مؤقتًا في ألمانيا.

وفي ختام الجلسة الأخيرة من الأسبوع، هبط السهم بنسبة 3.65% إلى 218.89 دولار، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 7.8%، ويعمق خسائره منذ بداية العام إلى 12%.

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وأعلنت“تسلا”، الجمعة، خفض أسعار الطرازين“واي” و”3′′ بنسبة تتراوح بين 3% و6%، ليبدأ سعر الطراز الأساسي من“واي” بنحو 36 ألف دولار، والطراز الأساسي من“3” بنحو 34.5 ألف دولار.

في سياق آخر، قالت صانعة السيارات الكهربائية إنها ستعلق معظم إنتاج السيارات في مصنع جروينهايد في ألمانيا خلال الفترة من 29 يناير وحتى 11 فبراير، بسبب نقص المكونات الناتج عن إعادة توجيه العديد من السفن بعيدًا عن البحر الأحمر.

المصدر:

MENAFN13012024000202011048ID1107716349

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