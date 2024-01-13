سهم تسلا يغلق منخفضًا للجلسة الرابعة.. معمقًا خسائره إلى 12%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سهم“تسلا” في ختام التعاملات، للجلسة الرابعة على التوالي، وعمق خسائره منذ بداية هذا العام، بعدما أعلنت الشركة خفض أسعار سياراتها في الصين ووقف الإنتاج مؤقتًا في ألمانيا.
وفي ختام الجلسة الأخيرة من الأسبوع، هبط السهم بنسبة 3.65% إلى 218.89 دولار، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 7.8%، ويعمق خسائره منذ بداية العام إلى 12%.
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وأعلنت“تسلا”، الجمعة، خفض أسعار الطرازين“واي” و”3′′ بنسبة تتراوح بين 3% و6%، ليبدأ سعر الطراز الأساسي من“واي” بنحو 36 ألف دولار، والطراز الأساسي من“3” بنحو 34.5 ألف دولار.
في سياق آخر، قالت صانعة السيارات الكهربائية إنها ستعلق معظم إنتاج السيارات في مصنع جروينهايد في ألمانيا خلال الفترة من 29 يناير وحتى 11 فبراير، بسبب نقص المكونات الناتج عن إعادة توجيه العديد من السفن بعيدًا عن البحر الأحمر.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716349
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