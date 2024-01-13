تورم الدنماركية تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الشحن الدنماركية“تورم” تعليق جميع عمليات النقل عبر جنوب البحر الأحمر.
وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس، الجمعة:“قررت شركة تورم وقف جميع عمليات العبور في جنوب البحر الأحمر حتى إشعار آخر”.
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وتمتلك الشركة الدنماركية أسطولا يضم نحو 80 سفينة وتتخصص في نقل المنتجات البترولية.
في ذات السياق، أظهرت بيانات من“ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن الشحن عبر البحر الأحمر انخفض بأكثر من النصف خلال النصف الثاني من ديسمبر.
وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الجمعة، أن الشحن بالحاويات كان هو الأكثر تضررًا، حيث أدت الرحلة الأطول حول رأس الرجاء الصالح إلى زيادة تكاليف الشحن.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716348
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