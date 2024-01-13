تورم الدنماركية تعلق مرور سفنها عبر البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة الشحن الدنماركية“تورم” تعليق جميع عمليات النقل عبر جنوب البحر الأحمر.

وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس، الجمعة:“قررت شركة تورم وقف جميع عمليات العبور في جنوب البحر الأحمر حتى إشعار آخر”.

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وتمتلك الشركة الدنماركية أسطولا يضم نحو 80 سفينة وتتخصص في نقل المنتجات البترولية.

في ذات السياق، أظهرت بيانات من“ستاندرد آند بورز جلوبال”، أن الشحن عبر البحر الأحمر انخفض بأكثر من النصف خلال النصف الثاني من ديسمبر.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الوكالة الجمعة، أن الشحن بالحاويات كان هو الأكثر تضررًا، حيث أدت الرحلة الأطول حول رأس الرجاء الصالح إلى زيادة تكاليف الشحن.

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