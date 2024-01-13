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صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تسجل أكبر انخفاض في 30 عامًا

1/13/2024 4:22:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة أكبر انخفاض لها في عام 2023 منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث أدت جهود واشنطن لتعزيز سلاسل التوريد محليًا.

ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة، الجمعة، انخفض إجمالي الشحنات من الصين إلى الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة 13.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 500.3 مليار دولار، وهذا هو أكبر تراجع منذ بدء السجلات في عام 1995.

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ويعد هذا أكثر من الانخفاضات التي شهدها التبادل التجاري بين الدولتين، إما خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، أو بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 2018 و2019، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

وتشير البيانات الأمريكية أيضًا إلى أن الصين على وشك فقدان مكانتها كأكبر دولة مصدرة للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ نحو عقدين، حيث انخفضت حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى 13.7% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2004.

يأتي هذا بعد أن كثفت واشنطن جهودها لتقليل المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بها منذ نهاية جائحة كورونا، من خلال تقليل الاعتماد على الصين كقاعدة إنتاج.

المصدر:

MENAFN13012024000202011048ID1107716347

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