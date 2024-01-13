صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تسجل أكبر انخفاض في 30 عامًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة أكبر انخفاض لها في عام 2023 منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث أدت جهود واشنطن لتعزيز سلاسل التوريد محليًا.
ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة، الجمعة، انخفض إجمالي الشحنات من الصين إلى الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة 13.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 500.3 مليار دولار، وهذا هو أكبر تراجع منذ بدء السجلات في عام 1995.
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ويعد هذا أكثر من الانخفاضات التي شهدها التبادل التجاري بين الدولتين، إما خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، أو بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 2018 و2019، بحسب صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
وتشير البيانات الأمريكية أيضًا إلى أن الصين على وشك فقدان مكانتها كأكبر دولة مصدرة للولايات المتحدة للمرة الأولى منذ نحو عقدين، حيث انخفضت حصة الصين من الواردات الأمريكية إلى 13.7% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2004.
يأتي هذا بعد أن كثفت واشنطن جهودها لتقليل المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بها منذ نهاية جائحة كورونا، من خلال تقليل الاعتماد على الصين كقاعدة إنتاج.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716347
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