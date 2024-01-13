كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي يستبعد خفض الفائدة قريبًا

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن خفض تكاليف الاقتراض ليس شيئًا سيناقشه صناع السياسات قريبًا.

وقال فيليب لين خلال مؤتمر في دبلن، إن بيانات التضخم خلال شهر ديسمبر تؤكد على نطاق واسع تقييمات صناع السياسات في الاجتماع الأخير، فضلًا عن توقعاتهم، حسبما نقلت“بلومبرج”.

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وأشار لين، أن المسؤولين سوف ينظرون في البيانات الواردة مستقبليًا، لكن تخفيضات أسعار الفائدة ليست“نوعًا من المواضيع التي يمكن مناقشتها على المدى القريب”.

واختتم قائلًا:“عندما نكتسب الثقة الكافية بأننا في طريقنا بقوة إلى العودة إلى معدل التضخم بنسبة 2%، فإن موضوع خفض أسعار الفائدة سوف يأتي إلى طليعة الموضوعات محل البحث”.

ويختلف صناع القرار في المركزي الأوروبي مع الأسواق بشأن توقيت التخفيض الأول لسعر الفائدة على الودائع، والذي يبلغ حاليا 4%، حيث يرى المستثمرون أن الخطوة الأولى ستكون بالفعل في الربيع، أي في وقت أقرب مما يشير إليه معظم محافظي البنوك المركزية.

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