كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي يستبعد خفض الفائدة قريبًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن خفض تكاليف الاقتراض ليس شيئًا سيناقشه صناع السياسات قريبًا.
وقال فيليب لين خلال مؤتمر في دبلن، إن بيانات التضخم خلال شهر ديسمبر تؤكد على نطاق واسع تقييمات صناع السياسات في الاجتماع الأخير، فضلًا عن توقعاتهم، حسبما نقلت“بلومبرج”.
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وأشار لين، أن المسؤولين سوف ينظرون في البيانات الواردة مستقبليًا، لكن تخفيضات أسعار الفائدة ليست“نوعًا من المواضيع التي يمكن مناقشتها على المدى القريب”.
واختتم قائلًا:“عندما نكتسب الثقة الكافية بأننا في طريقنا بقوة إلى العودة إلى معدل التضخم بنسبة 2%، فإن موضوع خفض أسعار الفائدة سوف يأتي إلى طليعة الموضوعات محل البحث”.
ويختلف صناع القرار في المركزي الأوروبي مع الأسواق بشأن توقيت التخفيض الأول لسعر الفائدة على الودائع، والذي يبلغ حاليا 4%، حيث يرى المستثمرون أن الخطوة الأولى ستكون بالفعل في الربيع، أي في وقت أقرب مما يشير إليه معظم محافظي البنوك المركزية.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107716346
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