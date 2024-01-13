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وزير الإسكان يبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بمحافظة بورسعيد

1/13/2024 4:22:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بالمحافظة.

وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، مع نواب محافظة بورسعيد المقترحات المقدمة لتنفيذ مشروعات سكنية لتوفير الوحدات السكنية لأهالي المحافظة، وتم عرض مختلف الأفكار، والاتفاق على تنفيذ عدد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضى الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.

واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الوحدات المُنفذة بمحافظة بورسعيد منذ إطلاق المشروع، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها 32289 وحدة، منها 28360 وحدة تم الانتهاء منها بالفعل وتخصيصها للمستفيدين ببورسعيد.

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