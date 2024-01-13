وزير الإسكان يبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بمحافظة بورسعيد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بالمحافظة.
وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، مع نواب محافظة بورسعيد المقترحات المقدمة لتنفيذ مشروعات سكنية لتوفير الوحدات السكنية لأهالي المحافظة، وتم عرض مختلف الأفكار، والاتفاق على تنفيذ عدد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.
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وأشار وزير الإسكان، إلى أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضى الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.
واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الوحدات المُنفذة بمحافظة بورسعيد منذ إطلاق المشروع، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها 32289 وحدة، منها 28360 وحدة تم الانتهاء منها بالفعل وتخصيصها للمستفيدين ببورسعيد.
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