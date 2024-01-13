التنمية المحلية: 221 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات في الشرقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المدفن الصحى الآمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، باستثمارات 35 مليون جنيه.
واستمع وزير التنمية المحلية لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المدفن الصحي مقام على مساحة 45 فدان، وتم الانتهاء من إنشاء الخلية الأولى وحوض الترسيب على مساحة 10 أفدنة القادم، ومن من المقرر خلال الفترة القادمة إنشاء خليتين بحوضين ترسيب ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة على باقي المساحة المتبقية.
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كما دعمت وزارة البيئة المدفن الصحي بعدد من المعدات عبارة عن لودر مجنزر وسيارة نقل 20 متر مكعب.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن تكلفة مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي نفذتها الوزارة بمحافظة الشرقية بلغت نحو 221 مليون جنيه.
وأضاف أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع محافظات الجمهورية لضمان عدم تراكم القمامة في المصانع أو خارجها والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.
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