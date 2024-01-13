التنمية المحلية: 221 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات في الشرقية

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المدفن الصحى الآمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، باستثمارات 35 مليون جنيه.

واستمع وزير التنمية المحلية لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المدفن الصحي مقام على مساحة 45 فدان، وتم الانتهاء من إنشاء الخلية الأولى وحوض الترسيب على مساحة 10 أفدنة القادم، ومن من المقرر خلال الفترة القادمة إنشاء خليتين بحوضين ترسيب ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة على باقي المساحة المتبقية.

موضوعاتوزير الإسكان يبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية بمحافظة بورسعيد سهم“تسلا” يغلق منخفضًا للجلسة الرابعة.. معمقًا خسائره إلى 12% 51 مليار جنيه الخطة الاستثمارية لـ”الموارد المائية والري” خلال 2024-2023

كما دعمت وزارة البيئة المدفن الصحي بعدد من المعدات عبارة عن لودر مجنزر وسيارة نقل 20 متر مكعب.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن تكلفة مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي نفذتها الوزارة بمحافظة الشرقية بلغت نحو 221 مليون جنيه.

وأضاف أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع محافظات الجمهورية لضمان عدم تراكم القمامة في المصانع أو خارجها والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.