Saturday, 13 January 2024 04:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المئات من موظفي الحكومة الأمريكية يخططون للإضراب الثلاثاء المقبل احتجاجاً على سياسات بايدن بشأن غزة

1/13/2024 4:19:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- يخطط الموظفون الفيدراليون الأمريكيون في ما يقرب من عشرين وكالة للانسحاب من وظائفهم، يوم الثلاثاء القادم،
احتجاجا على تعامل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لموقع” المونيتور”.

وتتألف المجموعة
التي تطلق على نفسها اسم“الفيدراليون المتحدون من أجل السلام”
من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيحتجون بـ“يوم حداد” بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون“بسهولة انضمام” العديد من الموظفين الأخرين إلى إضرابهم بعد الحصول على التزامات من أفراد في 22 وكالة فيدرالية.

وتشمل هذه الوكالات المكتب التنفيذي للرئيس، ووكالة الأمن القومي، ووزارات الخارجية، والدفاع، والأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ومختبر الأبحاث البحرية، وفقا لقائمة حصل عليها“المونيتور”.

ومن المتوقع أن ينضم العديد من الموظفين
إلى العمل الاحتجاجي لوكالات من بينها إدارة الغذاء والدواء وخدمة المتنزهات الوطنية وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة حماية البيئة.

ويعكس الانسحاب المخطط له الغضب المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث يقول مسؤولو الصحة في القطاع
إن أكثر من 23 ألف شخص لقوا حتفهم في ثلاثة أشهر، معظمهم من المدنيين.


MENAFN13012024000205011050ID1107716343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث