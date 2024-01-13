المئات من موظفي الحكومة الأمريكية يخططون للإضراب الثلاثاء المقبل احتجاجاً على سياسات بايدن بشأن غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- يخطط الموظفون الفيدراليون الأمريكيون في ما يقرب من عشرين وكالة للانسحاب من وظائفهم، يوم الثلاثاء القادم،احتجاجا على تعامل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لموقع” المونيتور”.

وتتألف المجموعة

التي تطلق على نفسها اسم“الفيدراليون المتحدون من أجل السلام”

من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيحتجون بـ“يوم حداد” بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون“بسهولة انضمام” العديد من الموظفين الأخرين إلى إضرابهم بعد الحصول على التزامات من أفراد في 22 وكالة فيدرالية.

وتشمل هذه الوكالات المكتب التنفيذي للرئيس، ووكالة الأمن القومي، ووزارات الخارجية، والدفاع، والأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ومختبر الأبحاث البحرية، وفقا لقائمة حصل عليها“المونيتور”.

ومن المتوقع أن ينضم العديد من الموظفين

إلى العمل الاحتجاجي لوكالات من بينها إدارة الغذاء والدواء وخدمة المتنزهات الوطنية وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة حماية البيئة.

ويعكس الانسحاب المخطط له الغضب المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث يقول مسؤولو الصحة في القطاع

إن أكثر من 23 ألف شخص لقوا حتفهم في ثلاثة أشهر، معظمهم من المدنيين.





