المئات من موظفي الحكومة الأمريكية يخططون للإضراب الثلاثاء المقبل احتجاجاً على سياسات بايدن بشأن غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- يخطط الموظفون الفيدراليون الأمريكيون في ما يقرب من عشرين وكالة للانسحاب من وظائفهم، يوم الثلاثاء القادم،
احتجاجا على تعامل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لموقع” المونيتور”.
وتتألف المجموعة
التي تطلق على نفسها اسم“الفيدراليون المتحدون من أجل السلام”
من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيحتجون بـ“يوم حداد” بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال المنظمون إنهم يتوقعون“بسهولة انضمام” العديد من الموظفين الأخرين إلى إضرابهم بعد الحصول على التزامات من أفراد في 22 وكالة فيدرالية.
وتشمل هذه الوكالات المكتب التنفيذي للرئيس، ووكالة الأمن القومي، ووزارات الخارجية، والدفاع، والأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ومختبر الأبحاث البحرية، وفقا لقائمة حصل عليها“المونيتور”.
ومن المتوقع أن ينضم العديد من الموظفين
إلى العمل الاحتجاجي لوكالات من بينها إدارة الغذاء والدواء وخدمة المتنزهات الوطنية وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة حماية البيئة.
ويعكس الانسحاب المخطط له الغضب المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث يقول مسؤولو الصحة في القطاع
إن أكثر من 23 ألف شخص لقوا حتفهم في ثلاثة أشهر، معظمهم من المدنيين.
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