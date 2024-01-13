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مدفعية الاحتلال تجدد قصفها على عدة مناطق في جنوب لبنان

1/13/2024 4:19:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أطلقت
المدفعية الإسرائيلية عشرات القذائف، الليلة الماضية، على عدة بلدات في جنوب لبنان، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي.

وذكرت“الوكالة الوطنية للإعلام”،
اليوم السبت،
أن“العدو الإسرائيلي أطلق منتصف الليل عشرات القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب”.

ووفق الوكالة،“استمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني صعودا إلى مدينة بنت جبيل، وأطلق القنابل المضيئة فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق”.

وأشارت إلى“إطلاق العدو نيران رشاشاته الثقيلة، بعد منتصف الليل، على أطراف بلدة الضهيرة وبلدة البستان”.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة
للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

MENAFN13012024000205011050ID1107716342

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