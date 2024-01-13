مدفعية الاحتلال تجدد قصفها على عدة مناطق في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- أطلقت
المدفعية الإسرائيلية عشرات القذائف، الليلة الماضية، على عدة بلدات في جنوب لبنان، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي.
وذكرت“الوكالة الوطنية للإعلام”،
اليوم السبت،
أن“العدو الإسرائيلي أطلق منتصف الليل عشرات القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب”.
ووفق الوكالة،“استمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني صعودا إلى مدينة بنت جبيل، وأطلق القنابل المضيئة فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق”.
وأشارت إلى“إطلاق العدو نيران رشاشاته الثقيلة، بعد منتصف الليل، على أطراف بلدة الضهيرة وبلدة البستان”.
وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة
للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.
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