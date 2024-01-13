الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية طالت عدادً من المواطنين.
بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ستة مواطنين بينهم طفل، وأشقاء، من شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، باعتقال قوات الاحتلال الطفل أحمد نضال صومان (17 عاما)، والأشقاء نور الدين (20 عاما) ومحمد ناجي صومان (25 عاما)، ونصر الله (24 عاما)، ومحمد عمر الهريمي (29 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد البستنجي في الخمسينيات من عمره، واستولت على دراجته النارية، بعد دهم وتفتيش منزله.
كما داهمت تلك القوات منازل أربعة أسرى، وفتشتها، تعود لكل من: نضال عبيات، وليث عبيات، ومحمد أبو فريحة، في منطقة واد شاهين في بيت لحم.
نابلس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاث بلدات وقرى جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدتي قبلان وبيتا وقرية يتما، وسير جيباته العسكرية في شوارعها، وداهم عدة منازل فيها.
الخليل
أفادت مصادر أمنية ومحلية لـلوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الشهداء الثلاثة اسماعيل ومحمد وعدي أبو جحيشة، واعتقلت أحمد، والد الشهيد إسماعيل، وحطمت مركبته، واعتدت على ذوي الشهداء بالضرب المبرح، واستولت على مركباتهم.
كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمود داوود اغنيمات (32 عاما)، وغسان رشيد من بلدة صوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: منيب عبد الله اغنيمات وشقيقه داوود، واستولت على أكثر من 30 مركبة.
قلقيلية
اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية
المدينة من مدخلها الشرقي، وجاب عدة أحياء وشوارع، وتمركزت قرب دوار الداخلية، فيما داهمت قوة خاصة جيش الاحتلال أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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