الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة الغربية طالت عدادً من المواطنين.

بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ستة مواطنين بينهم طفل، وأشقاء، من شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، باعتقال قوات الاحتلال الطفل أحمد نضال صومان (17 عاما)، والأشقاء نور الدين (20 عاما) ومحمد ناجي صومان (25 عاما)، ونصر الله (24 عاما)، ومحمد عمر الهريمي (29 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد البستنجي في الخمسينيات من عمره، واستولت على دراجته النارية، بعد دهم وتفتيش منزله.

كما داهمت تلك القوات منازل أربعة أسرى، وفتشتها، تعود لكل من: نضال عبيات، وليث عبيات، ومحمد أبو فريحة، في منطقة واد شاهين في بيت لحم.

نابلس



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاث بلدات وقرى جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدتي قبلان وبيتا وقرية يتما، وسير جيباته العسكرية في شوارعها، وداهم عدة منازل فيها.

الخليل

أفادت مصادر أمنية ومحلية لـلوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال داهمت منازل الشهداء الثلاثة اسماعيل ومحمد وعدي أبو جحيشة، واعتقلت أحمد، والد الشهيد إسماعيل، وحطمت مركبته، واعتدت على ذوي الشهداء بالضرب المبرح، واستولت على مركباتهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمود داوود اغنيمات (32 عاما)، وغسان رشيد من بلدة صوريف غرب الخليل، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: منيب عبد الله اغنيمات وشقيقه داوود، واستولت على أكثر من 30 مركبة.

قلقيلية



اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية

المدينة من مدخلها الشرقي، وجاب عدة أحياء وشوارع، وتمركزت قرب دوار الداخلية، فيما داهمت قوة خاصة جيش الاحتلال أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



