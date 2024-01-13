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حالة الطقس: أجواء باردة تسبق منخفضا جويا الليلة

1/13/2024 4:19:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: تتأثر البلاد خلال ساعات الليل بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما وماطرا، حيث تبدأ الأمطار من المناطق الشمالية، تمتد تدرجيا خاصة في ساعات الليل المتأخرة إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، يوم غدٍ الأحدـ لذا يكون الجو غائما، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً وتسقط الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.

ويكون الجو الاثنين المقبل، باردا، وماطرا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل نضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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