حالة الطقس: أجواء باردة تسبق منخفضا جويا الليلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
هذه الليلة: تتأثر البلاد خلال ساعات الليل بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائما وماطرا، حيث تبدأ الأمطار من المناطق الشمالية، تمتد تدرجيا خاصة في ساعات الليل المتأخرة إلى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، يوم غدٍ الأحدـ لذا يكون الجو غائما، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً وتسقط الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائجا.
ويكون الجو الاثنين المقبل، باردا، وماطرا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، حيث يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، وتسقط الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل نضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
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