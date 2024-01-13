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مُعجب يتقدم للزواج من نوال الزغبي مباشرة على الهواء - فيديو

1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّت الفنانة نوال الزغبي ضيفة في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة lbci .

وتفاجأت نوال بمعجب اسمه "ميشال" داخل الاستديو يقدم لها عرض زواج مع خاتم خطوبة، فكانت ردة فعلها عفوية، مشيرة إلى انها أقفلت موضوع الزواج نهائيا من حياتها.

يُذكر ان نوال انفصلت منذ سنوات عن زوجها ايلي ديب ولديها منه 3 أولاد.

لبنان 24

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