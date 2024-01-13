مُعجب يتقدم للزواج من نوال الزغبي مباشرة على الهواء - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّت الفنانة نوال الزغبي ضيفة في برنامج "زمن" مع الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة lbci .
وتفاجأت نوال بمعجب اسمه "ميشال" داخل الاستديو يقدم لها عرض زواج مع خاتم خطوبة، فكانت ردة فعلها عفوية، مشيرة إلى انها أقفلت موضوع الزواج نهائيا من حياتها.
يُذكر ان نوال انفصلت منذ سنوات عن زوجها ايلي ديب ولديها منه 3 أولاد.
لبنان 24
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