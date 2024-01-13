بطل مسلسل 'كريستال' محمود نصر يفاجئ الجميع بشكله الجديد - صور

بطل مسلسل 'كريستال' محمود نصر يفاجئ الجميع بشكله الجديد - صور
التاريخ
1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجأ الممثل السوري محمود نصر بطل مسلسل "كريستال" جمهوره بإطلالة جديدة له بالشارب الكبير خلال ظهوره مؤخرا في برنامج إذاعي.
ويعود هذا الستايل للشخصية التي سيلعبها نصر في موسم رمضان لعام 2024 بمسلسل "أولاد بديعة" من إخراج رشا شربتجي وبمشاركة العديد من النجوم السوريين.
لبنان 24
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