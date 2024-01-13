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بطل مسلسل 'كريستال' محمود نصر يفاجئ الجميع بشكله الجديد - صور

1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاجأ الممثل السوري محمود نصر بطل مسلسل "كريستال" جمهوره بإطلالة جديدة له بالشارب الكبير خلال ظهوره مؤخرا في برنامج إذاعي.

ويعود هذا الستايل للشخصية التي سيلعبها نصر في موسم رمضان لعام 2024 بمسلسل "أولاد بديعة" من إخراج رشا شربتجي وبمشاركة العديد من النجوم السوريين.

لبنان 24

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