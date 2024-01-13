أوقفت حفلها فجأة إليكم ما فعلته نانسي عجرم على المسرح - فيديو

أوقفت حفلها فجأة إليكم ما فعلته نانسي عجرم على المسرح - فيديو
التاريخ
1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في خطوة لافتة، أوقفت الفنانة نانسي عجرم حفلها بشكل مفاجئ ، وطلبت من إحدى معجباتها التقدّم نحو المسرح، بهدف إلتقاط صورة معها.
ولاقت هذه الخطوة إعجاب الجمهور و رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، الذين قالوا إنّ نانسي متواضعة جدّاً، وقريبة من جمهورها.
لبنان 24
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