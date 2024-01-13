مخطط أميركي للإضراب بعد مرور 100 يوم على الحرب

MENAFN - Al Wakeel News)كشف موقع "المونيتور" الأميركي أن موظفين فيدراليين في 22 وكالة ووزارة أميركية يخططون للتوقف عن العمل يوم الثلاثاء القادم احتجاجا على تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية في غزة.

وذكر الموقع أن المجموعة تطلق على نفسها اسم "الاتحاد الفيدرالي المتحد من أجل السلام"، وتتكون من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيضربون عن العمل بما سموه "يوم حداد" بمرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة.



ومن المتوقع حدوث إضرابات في وكالة الأمن القومي ووزارات الخارجية والدفاع والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة الأميركية ومختبر الأبحاث البحرية، لمرور 100 يوم من العدوان على غزة.

