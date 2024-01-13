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الإعلاميّة ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأول - صورة

1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رُزِقت الإعلاميّة في قناة الـ"أم تي في" ديانا فاخوري، بمولودها الأوّل، ونشرت صورة من المستشفى، وهي تُمسك بيد إبنها، الذي أسمته دانيال.

لبنان 24

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