الإعلاميّة ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأول - صورة

الإعلاميّة ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأول - صورة
التاريخ
1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رُزِقت الإعلاميّة في قناة الـ"أم تي في" ديانا فاخوري، بمولودها الأوّل، ونشرت صورة من المستشفى، وهي تُمسك بيد إبنها، الذي أسمته دانيال.
لبنان 24
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN13012024000208011052ID1107715942
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.