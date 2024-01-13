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استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمال غزة

1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ووقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في المدينة.


ورغم أن هذه الاشتباكات تتركز وسط القطاع وجنوبه، فإن القصف الإسرائيلي ما زال يستهدف سكان شمال غزة الذين يواجهون الجوع والبرد وسط ركام منازلهم.


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