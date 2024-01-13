استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمال غزة

استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي شمال غزة
التاريخ
1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ووقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في المدينة.
ورغم أن هذه الاشتباكات تتركز وسط القطاع وجنوبه، فإن القصف الإسرائيلي ما زال يستهدف سكان شمال غزة الذين يواجهون الجوع والبرد وسط ركام منازلهم.
MENAFN13012024000208011052ID1107715941
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.