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الموت يفجع الفنانة نادين الراسي

1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجعت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي بوفاة خالتها، ونشرت الخبر الحزين عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.

و كتبت الممثلة نادين الراسي“. خالتي جانيت، مربّيتي وحبيبتي الطاهرة، ضحيّة الحرب ومشاهد المجازر والموت والجثث. قضّت عمرها وأحلى أيام شبابها من الصدمات ، والليلة توفاها الله فادعولها بالرحمة.

لبنان 24

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