الموت يفجع الفنانة نادين الراسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجعت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي بوفاة خالتها، ونشرت الخبر الحزين عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.
و كتبت الممثلة نادين الراسي“. خالتي جانيت، مربّيتي وحبيبتي الطاهرة، ضحيّة الحرب ومشاهد المجازر والموت والجثث. قضّت عمرها وأحلى أيام شبابها من الصدمات ، والليلة توفاها الله فادعولها بالرحمة.
لبنان 24
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