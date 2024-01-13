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انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا

1/13/2024 3:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام والسلطات بوقوع انفجارات في بعض المقاطعات الأوكرانية صباح اليوم السبت بعد إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أراضي البلاد.
وأشارت تقارير إلى سماع دوي انفجارت في مدينة دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا) 3 مرات خلال هذا الصباح، وأكدت الإدارة العسكرية وقوع انفجارات.


كما سمع دوي انفجارات في مدينة تشيرنيغوف (شمال)، فيما تحدثت السلطات عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وأكدت لاحقا "وقوع أضرار" دون ذكر التفاصيل.


وأفادت تقارير إعلامية بأن انفجارات وقعت أيضا في مدن كريمينتشوغ وكروبيفنيتسكي (كيروفوغراد سابقا)، وسومي وإيفانو-فرانكوفسك.


وكان عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو أعلن الليلة الماضية عن سماع دوي انفجارات في ضواحي المدينة.

روسيا اليوم


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