انفجارات في عدد من مناطق أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وسائل إعلام والسلطات بوقوع انفجارات في بعض المقاطعات الأوكرانية صباح اليوم السبت بعد إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أراضي البلاد.
وأشارت تقارير إلى سماع دوي انفجارت في مدينة دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا) 3 مرات خلال هذا الصباح، وأكدت الإدارة العسكرية وقوع انفجارات.
كما سمع دوي انفجارات في مدينة تشيرنيغوف (شمال)، فيما تحدثت السلطات عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي وأكدت لاحقا "وقوع أضرار" دون ذكر التفاصيل.
وأفادت تقارير إعلامية بأن انفجارات وقعت أيضا في مدن كريمينتشوغ وكروبيفنيتسكي (كيروفوغراد سابقا)، وسومي وإيفانو-فرانكوفسك.
وكان عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو أعلن الليلة الماضية عن سماع دوي انفجارات في ضواحي المدينة.
روسيا اليوم
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