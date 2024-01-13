ما هي أهمية دعوى جنوب افريقيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كتب المحامي عبدالرحمن عبداللطيف عربيات مقالاً بعنوان ما هي أهمية دعوى جنوب أفريقيا جاء فيه التالي:



نص المقال



"يتفهم الكثيرون انقطاع رجاء الشعوب العربية و دول العالم الثالث من جدوى القوانين والمحاكم الدولية ومدى انحيازها تارة وصمتها تارة اخرى لمصالح الدول العظمى و الكيان الصهيوني على مدى العقود والسنوات الماضية.



لكن هل هناك اختلاف هذه المرة في الدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية والتي بدأت جلساتها الخميس الماضي الموافق 11 يناير 2024؟



كمراقب قانوني لما يجري ارى وجود أربعة عناصر مهمة تجعل هذه الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختلفة عما سبقها خصوصاً ان كثير من المراقبين يعتبرون هذه الدعوى هي الفرصة الاخيرة لمنظومة القانون الدولي قبل انهيارها معنويا وسياسيا في نفوس شعوب العالم ، وهي كما يلي :



أولاً : ان مثول الكيان الصهيوني كمتهم في دعوى منع الابادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية هو أمر غير مسبوق و له دلالاته القانونية و السياسية و الاعلامية ضد رواية الكيان الصهيوني سرديته امام الشعوب و الدول الغربية وخصوصاً ان اتفاقية منع الابادة الجماعية التي تم إقرارها عام 1948 جاءت على انقاض الهولوكوست النازي و الذي يعتبر الستار العاطفي الذي يختبئ خلفه الكيان في كل مرة حتى يكسب تعاطف الدول الغربية، فهل سيستمر في كسب التعاطف عندما يتهم أو يتم إدانته بجريمة الإبادة الجماعية ويعتبر نازي هذا العصر بقرار من محكمة العدل الدولية والتي هي أعلى سلطة قضائية في منظومة الأمم المتحدة.



ثانياً: سرعة عامل الوقت في هذه الدعوى، حيث أن لائحة الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا تضمنت طلب وقتي "مستعجل" و/او اتخاذ تدابير تحفظية قبل الدخول بصلب الموضوع و القرار الفاصل في الدعوى بوقف اعمال الابادة الجماعية في غزة ، حيث أن القرار المتوقع بالطلب الوقتي المستعجل يتوقع صدوره قبل نهاية شهر يناير الجاري اي خلال اسبوعين تقريبا، الامر الذي يتوقع ان يكون أثره على مجريات الحرب التي لا تزال قائمة على قطاع غزة كبير من حيث وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات ، و ذلك في حال قبلت إسرائيل تنفيذ القرار ، لكن من جهة اخرى فان 153 دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية ملزمة بتنفيذ القرار أي بمفهوم المخالفة هم ملزمين بوقف دعم مرتكب الابادة الجماعية والتي هي "إسرائيل" وذلك بموجب البند الأول من اتفاقية منع الابادة الجماعية، لكن هذا القرار حتى وان لم تنفذه اسرائيل سيكون شوكة في حلقها و رادعاً لقادة هذا الكيان خوفاً من الاستناد عليه لاصدار قرارات اخرى من محكمة الجنايات الدولية بإدانة قياداته السياسية و العسكرية واصدار مذكرات الملاحقة بحقهم.



ثالثاً: ان دعم امريكا و بعض الدول للكيان الصهيوني في حربهم على غزة سيحملهم -ان لم يحملها مسبقاً -مسؤولية قانونية تتمثل بالتواطؤ على الابادة الجماعية بموجب المادة الثالثة الفقرة (ج) من اتفاقية الابادة الجماعية التي تجرم التواطؤ على الابادة الجماعية، الأمر الذي قد يؤدي الى تراجع مستوى الدعم العسكري و الاقتصادي للكيان الصهيوني.



رابعاً: رمزية جنوب افريقيا في محاربة الفصل العنصري و أيقونة الحرية و انتقال قيادات المقاومة و مناهضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا من السجون و قوائم الإرهاب العالمية الى سدة الحكم و رموزاً للمقاومة والنضال كما حدث مع نيلسون مانديلا الذي اصبح رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا 1994-1999 و تم رفع اسمه من قوائم الإرهاب الامريكية في عام 2008.

