شاهد لحظة خروج ملايين الأسماك الحية إلى رمال سواحل الفلبين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل عدد لا يحصى من أسماك السردين إلى الشاطئ على سواحل الفلبين، قبل حوالي 48 ساعة من وقوع زلزال كبير هز قاع البحر القريب.
وبعد حوالي 48 ساعة، ضرب المنطقة زلزال قوي، ما أثار تكهنات بأن الأسماك ربما شعرت بالكارثة الطبيعية الوشيكة وهربت إلى المياه الضحلة.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن الحدثين غير مرتبطين، ومن المرجح أن تكون هناك عوامل أخرى مسؤولة عن الجنوح الجماعي غير المعتاد.
لبنان 24
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