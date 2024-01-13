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شاهد لحظة خروج ملايين الأسماك الحية إلى رمال سواحل الفلبين

1/13/2024 3:11:36 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل عدد لا يحصى من أسماك السردين إلى الشاطئ على سواحل الفلبين، قبل حوالي 48 ساعة من وقوع زلزال كبير هز قاع البحر القريب.


وبعد حوالي 48 ساعة، ضرب المنطقة زلزال قوي، ما أثار تكهنات بأن الأسماك ربما شعرت بالكارثة الطبيعية الوشيكة وهربت إلى المياه الضحلة.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الحدثين غير مرتبطين، ومن المرجح أن تكون هناك عوامل أخرى مسؤولة عن الجنوح الجماعي غير المعتاد.

لبنان 24

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