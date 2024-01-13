4 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بإعاقة والعدد قد يقفز إلى 30 ألفا

4 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بإعاقة والعدد قد يقفز إلى 30 ألفا
التاريخ
1/13/2024 3:11:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-كشف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، أن 4 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.
وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى للرأي العام خشية أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات.
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