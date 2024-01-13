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4 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بإعاقة والعدد قد يقفز إلى 30 ألفا

1/13/2024 3:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-كشف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، أن 4 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بإعاقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.


وقال الموقع إن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى للرأي العام خشية أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات.

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