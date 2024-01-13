نيويورك تايمز: أميركا تجمع معلومات استخباراتية عن حماس لصالح إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN-نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالة الاستخبارات "سي آي إيه" (CIA) ووزارة الدفاع (بنتاغون) ، شكلتا فريقا لجمع معلومات عن قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتقديمها إلى إسرائيل، وذلك بأمر من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وذكرت الصحيفة الأميركية، أن الفريق الاستخباراتي يجمع معلومات أيضا عن مكان المحتجزين في غزة، بينما رفع البيت الأبيض أولوية جمع المعلومات الاستخباراتية عن قادة حركة حماس.

وأشارت إلى أنه ليس من الواضح مدى أهمية المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها واشنطن لإسرائيل، إذ لم تسفر عن استهداف أي قيادي بارز في حركة حماس داخل غزة حتى الآن.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن الفريق الاستخباراتي الأميركي لا يجمع معلومات عن قادة حماس أو نشاطها في المستوى المتوسط أو المنخفض، بل كثف عمليات جمع المعلومات عن قادة الحركة البارزين من خلال زيادة رحلات المسيّرات فوق غزة.

كما كثف الفريق الاستخباراتي الأميركي من جهوده لاعتراض الاتصالات بين مسؤولي حركة حماس.



