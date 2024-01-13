غارات أمريكية جديدة على صنعاء

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/PNN-أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، فجر السبت، أن قوات أمريكية بريطانية شنت عدد من الغارات على العاصمة صنعاء.

وقالت القناة في خبر عاجل عبر منصة إكس: "العدو الأمريكي البريطاني يستهدف صنعاء بعدد من الغارات".

وأضافت أن "العدوان استهدف قاعدة الديلمي الجوية (بصنعاء)" دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنه "في الساعة 3:45 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذت القوات الأمريكية ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن".

وقالت في بيان: نفذت هذه الضربة سفينة" يو إس إس كارني" (DDG 64) باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم البري، وكانت بمثابة إجراء متابعة على هدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها في 12 يناير/كانون الثاني (فجر الجمعة) بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية.

ولم يشر البيان لمشاركة بريطانية في الهجمات الجديدة.

وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، إن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافا مشروعة" لقواتها، ردا على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن، وفق بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.