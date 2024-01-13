غارات أمريكية جديدة على صنعاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
صنعاء/PNN-أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، فجر السبت، أن قوات أمريكية بريطانية شنت عدد من الغارات على العاصمة صنعاء.
وقالت القناة في خبر عاجل عبر منصة إكس: "العدو الأمريكي البريطاني يستهدف صنعاء بعدد من الغارات".
وأضافت أن "العدوان استهدف قاعدة الديلمي الجوية (بصنعاء)" دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنه "في الساعة 3:45 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذت القوات الأمريكية ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن".
وقالت في بيان: نفذت هذه الضربة سفينة" يو إس إس كارني" (DDG 64) باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم البري، وكانت بمثابة إجراء متابعة على هدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها في 12 يناير/كانون الثاني (فجر الجمعة) بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية.
ولم يشر البيان لمشاركة بريطانية في الهجمات الجديدة.
وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.
وقالت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، إن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافا مشروعة" لقواتها، ردا على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن، وفق بيان نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة.
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