استشهاد فتيين وشاب برصاص الاحتلال قرب إذنا غرب الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN-ارتقى فتيان وشاب، من بلدة إذنا غرب الخليل، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب مستعمرة "ادورا" غرب الخليل.

وقالت مصادر أمنية، فجر اليوم السبت، أن الشهداء الثلاثة هم: إسماعيل احمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي اسماعين يوسف أبو جحيشة (16 عاما)، وأنهم أبناء عم، وارتقوا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبهم، قرب مستعمرة "أدورا" المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة إذنا غرب الخليل.

وفي أعقاب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي إذنا وترقوميا، وتنتشر بكثافة في محيط المستعمرة المذكورة، فيما تقوم طائرات الاحتلال بإطلاق قنابل الإنارة في المنطقة.