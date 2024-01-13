استشهاد فتيين وشاب برصاص الاحتلال قرب إذنا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-ارتقى فتيان وشاب، من بلدة إذنا غرب الخليل، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب مستعمرة "ادورا" غرب الخليل.
وقالت مصادر أمنية، فجر اليوم السبت، أن الشهداء الثلاثة هم: إسماعيل احمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما) وعدي اسماعين يوسف أبو جحيشة (16 عاما)، وأنهم أبناء عم، وارتقوا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبهم، قرب مستعمرة "أدورا" المقامة على أراضي المواطنين قرب بلدة إذنا غرب الخليل.
وفي أعقاب ذلك أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي إذنا وترقوميا، وتنتشر بكثافة في محيط المستعمرة المذكورة، فيما تقوم طائرات الاحتلال بإطلاق قنابل الإنارة في المنطقة.
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