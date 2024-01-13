مقتل شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة بجريمتي إطلاق نار في اللد وجديدة المكر

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-قُتل شاب وأصيب آخران بجروح خطيرة، مساء أمس الجمعة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة اللد وبلدة جديدة المكر داخل أراضي الـ48.

وأفاد مصادر محلية بأن الشاب محمد شحدة أبو غنيم، في الثلاثينيات من عمره، أصيب بجروح حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة اللد، ونقل إلى المستشفى، حيل أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بجروحه.

وفي جديدة المكر، أصيب شابان (40 و35 عاما) بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار في البلدة.

وبمقتل الشاب أبو غنيم، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 6 بينهم إمرأة، في حين شهد العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل التي راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 إمرأة.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع منظمات الإجرام.