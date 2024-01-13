مقتل شاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة بجريمتي إطلاق نار في اللد وجديدة المكر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-قُتل شاب وأصيب آخران بجروح خطيرة، مساء أمس الجمعة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينة اللد وبلدة جديدة المكر داخل أراضي الـ48.
وأفاد مصادر محلية بأن الشاب محمد شحدة أبو غنيم، في الثلاثينيات من عمره، أصيب بجروح حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة اللد، ونقل إلى المستشفى، حيل أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بجروحه.
وفي جديدة المكر، أصيب شابان (40 و35 عاما) بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار في البلدة.
وبمقتل الشاب أبو غنيم، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 6 بينهم إمرأة، في حين شهد العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل التي راح ضحيتها 228 شخصا، بينهم 16 إمرأة.
وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع منظمات الإجرام.
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