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مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع بشكل جماعي في أسبوع

1/13/2024 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا جماعيا، على الرغم من أنها أغلقت دون تغير يُذكر في التداولات، بعد التأرجح بين الارتفاع والانخفاض بنسب طفيفة.
وعوض أثر نتائج أعمال متباينة للبنوك أثر تقرير أشار إلى قراءة تضخم دون المتوقع في أكبر اقتصاد في العالم، والتي أحيت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة.
وأظهرت البيانات الجمعة أن أسعار المنتجين الأميركيين هبطت على غير المتوقع في ديسمبر في ظل تراجع تكاليف سلع مثل الأغذية ووقود الديزل.





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