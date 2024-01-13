مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع بشكل جماعي في أسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا أسبوعيا جماعيا، على الرغم من أنها أغلقت دون تغير يُذكر في التداولات، بعد التأرجح بين الارتفاع والانخفاض بنسب طفيفة.
وعوض أثر نتائج أعمال متباينة للبنوك أثر تقرير أشار إلى قراءة تضخم دون المتوقع في أكبر اقتصاد في العالم، والتي أحيت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة.
وأظهرت البيانات الجمعة أن أسعار المنتجين الأميركيين هبطت على غير المتوقع في ديسمبر في ظل تراجع تكاليف سلع مثل الأغذية ووقود الديزل.
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