اسعار النفط تتراجع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عند التسوية، مع تزايد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنسبة 0.5 % فيما هبط غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.1%.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية.
وتجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 3 دولارات ليسجل البرميل أكثر من 80 دولارا، وهو أعلى مستوى هذا العام.
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