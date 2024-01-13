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اسعار النفط تتراجع

1/13/2024 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عند التسوية، مع تزايد عدد ناقلات النفط التي تحول مسارها عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنسبة 0.5 % فيما هبط غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.1%.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 78.29 دولار للبرميل عند التسوية.
وتجاوز أعلى مستوى خلال الجلسة 3 دولارات ليسجل البرميل أكثر من 80 دولارا، وهو أعلى مستوى هذا العام.




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