بونو وكورتوا وإيدرسون يتنافسون على جائزة أفضل حارس مرمى وسط ترقب العالم العربي

يترقب العالم العربي جائزة أفضل حارس مرمى لعام 2023 في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل، الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد غد الاثنين بالعاصمة البريطانية لندن.

وينتظر العالم جائزة أفضل لاعب بشغف خاصة وأن الحارس المغربي ياسين بونو من بين المرشحين الثلاثة لنيل الجائزة بجانب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، والبرازيلي إديرسون مورايس، حارس مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتمنح الجائزة لأفضل حارس مرمى في فئة الرجال خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

عاد بونو من تألقه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، وأكمل موسمه المحلي مع إشبيلية الإسباني، وساعد فريقه على رفع لقب بطولة الدوري الأوروبي للمرة السابعة.

وبعد أن حطم قلوب الإسبان خلال فوز (أسود الأطلس) في دور الـ16 بركلات الترجيح في كأس العالم بقطر، كان بونو هذه المرة بطل الجماهير الإسبانية، حيث تصدى لتسديدتي روجر إيبانيز وجيانلوكا مانشيني في فوز إشبيلية على روما 4 / 1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 على مدى 120 دقيقة متوترة في نهائي الدوري الأوروبي.

وأدى هذا الأداء إلى اختيار بونو /32 عاما/ كأفضل لاعب في المباراة النهائية، وبالتالي حجز مقعد في تشكيلة بطولة الدوري الأوروبي، قبل انتقاله خلال الصيف الماضي إلى الهلال السعودي لخوض التحدي الأحدث في مسيرته.

ولد بونو في الخامس من أبريل 1991 في مونتريال بكندا، لأبوين مغربيين، وانتقل إلى المغرب في سن الثالثة.

التحق بونو في سن الثامنة بأكاديمية الوداد الرياضي في الدار البيضاء عام 1999، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الوداد الرياضي، وفي يونيو 2012 انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وفي سبتمبر 2014 انتقل إلى ريال سرقسطة على سبيل الإعارة، وفي يوليو 2016 انتقل إلى نادي جيرونا، وفي 2 سبتمبر 2019 انتقل إلى نادي إشبيلية، وفي 13 أغسطس 2023 انتقل إلى نادي الهلال.

صعد بونو للفريق الأول بنادي الوداد عام 2010 وهو في التاسعة عشرة من عمره كحارس مرمى ثان خلف الحارس الأساسي نادر المياغري.

لعب بونو أول مباراة احترافية له في 12 نوفمبر 2011 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2011 ضد الترجي التونسي بعد إصابة لمياغري.

وبعد أن خاض العديد من المباريات في فئة الشباب للمنتخب المغربي بين 2011 و2012، ورغم اهتمام مدرب كندا السابق كولن ميلر به، اختار بونو تمثيل منتخب المغرب، حيث أصبح الحارس الأساسي له، وكانت أول مباراة له سنة 2013 ضد بوركينا فاسو.

شارك بونو في كأس أمم أفريقيا 3 مرات 2017، 2019 و2022، وكأس العالم مرتين في روسيا 2018 وقطر 2022، كما قاده للتأهل لنهائيات أمم أفريقيا نسخة 2023.

ورغم تألق بونو في الموسم الماضي فإن حصوله على جائزة أفضل حارس ليست مضمونة خاصة وأنه يواجه منافسة شرسة مع إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي، الذي توج مع الفريق السماوي بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث ساهم بقوة في حصد تلك الثلاثية.

وساعد الحارس البرازيلي الدولي مانشستر سيتي في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة خلال السنوات العشر الأخيرة، كما ساعد في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بعد التغلب على مانشستر يونايتد في النهائي، ثم أنهى سلسلة ألقابه في الموسم برفع لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، إثر الفوز 1 / صفر على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

وولد إيدرسون يوم 17 أغسطس 1993 أوساسكو بالبرازيل، وبدأ مسيرته في ساو باولو عام 2008 ثم انتقل لفريق بنفيكا البرتغالي بعدها بعام، حيث قضى هناك موسمين.

وفي عام 2012 انتقل لفريق ريو آفي البرتغالي وأصبح الحارس الأساسي هناك، وانضم مورايس مرة أخرى لبنفيكا في عام 2015 .

وفي يوليو 2017 انتقل إيدرسون لفريق مانشستر سيتي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني وأصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ في ذلك الوقت.

وفي أول مواسمه فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

بشكل عام، فاز إيدرسون مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب لدوري أبطال أوروبا.

وفي عام 2017، خاض إيدرسون أول مباراة دولية له مع المنتخب البرازيلي، وتواجد في قائمة منتخب (راقصو السامبا) التي شاركت في نسختي كأس العالم 2018 و2022، كما تواجد في قائمة بطولتي كوبا أمريكا 2019 و2021 ، وتوج مع المنتخب البرازيلي بنسخة 2019 في البطولة القارية.

ودخل إيدرسون موسوعة جينيس للأرقام القياسية برقم قياسي لأطول ركلة في تاريخ كرة القدم، والتي بلغ مداها 35ر75 متراً في مايو 2018، قبل أن يتجاوز الإيراني علي رضا في أبريل من العام التالي هذا الرقم.

ويتواجد أيضا البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، ضمن قائمة المرشحين لنيل اللقب.

واصل كورتوا البناء على سمعته كواحد من أكثر حراس المرمى موهبة في العالم، حيث ساعد ريال مدريد على إضافة لقب آخر إلى مجموعته الحافلة بفوزه على أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، وتحقيق اللقب للمرة العشرين.

كما تم تكريم اللاعب البلجيكي من منتخب بلاده بعد وصوله إلى 100 مباراة دولية بوضع اسمه في ممر المشاهير.

ولد كورتوا يوم 11 مايو 1992، وبدأ مشواره مع جينك البلجيكي وخاض أولى مبارياته الاحترافية في عام 2009 وكان وقتها يبلغ 16 عاما، وبعدها أثبت الحارس نفسه ليصبح حارسا أساسيا للفريق الذي قاده للتتويج بلقب الدوري البلجيكي.

وفي عام 2011 انتقل كورتوا لفريق تشيلسي الإنجليزي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني (9 ملايين يورو)، وبعدها انتقل لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني معارا.

ومع أتلتيكو مدريد، توج كورتوا بلقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، والدوري الأوروبي، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود لتشيلسي في 2014 حيث توج معه بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة.

في عام 2018، انتقل كورتوا لريال مدريد في صفقة بلغت 35 مليون جنيه إسترليني (8ر38 مليون يورو)، ليصبح أغلى حارس في الدوري الإسباني، وتوج مع الفريق الملكي بلقبين للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وشارك كورتوا في أول مباراة دولية له مع المنتخب البلجيكي في أكتوبر 2011، وكان وقتها يبلغ 19 عاما، ليصبح أصغر حارس مرمى يمثل المنتخب الملقب بـ(الشياطين الحمر).

ومنذ ذلك الحين، لعب أكثر من 100 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم 2014 وبطولة أمم أوروبا 2016 وكأس العالم 2018 حيث حصل على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في البطولة، وحصل منتخبه على المركز الثالث.

وحصل كورتوا على جائزة زامورا (جائزة تمنح في نهاية كل موسم لأقل حارس مرمى تلقت شباكه أهدافا في الدوري الإسباني) ثلاث مرات، كما حصل على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي مرة، واختير كثالث أفضل حارس مرمى في العقد (2011 - 2020) من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ واحصائيات كرة القدم.

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