الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي يحلم برقم قياسي جديد في مسيرته الأسطورية عبر بوابة ذا بيست





رغم الألقاب العديدة التي توج بها والجوائز الفردية التي حصل عليها والأرقام القياسية التي حطمها خلال مشواره الكروي الحافل، مازال الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي يطمع في الحصول على المزيد من الإنجازات.

ويطمح ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، للحصول على جائزة ذا بيست، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وتواجد قائد منتخب الأرجنتين، الذي يرغب في الفوز بالجائزة للمرة الثالثة بعد عامي 2019 و2022، بالقائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة ذا بيست، التي أعلن عنها فيفا في 14 ديسمبر الماضي.

ويتنافس ميسي /36 سنة/ للحصول على الجائزة المرموقة، مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والجناح الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة خلال الحفل الذي يقيمه فيفا بالعاصمة البريطانية لندن في 15 يناير الجاري، على أن يتم اختيار المتوج بها بناء على الإنجازات التي حققها النجوم الثلاثة في الفترة من 19 ديسمبر 2022، حتى 20 أغسطس الماضي.

ومازال ميسي، الذي حصل على جميع الألقاب الكبرى الممكنة محليا ودوليا في اللعبة، قادرا على إبهار محبي الساحرة المستديرة في العالم بمهاراته وقدراته الخرافية، حتى في ظل تقدمه في العمر.

وبعدما قاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى المجد، عقب حصوله على لقب كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة لينال على اثره جائزة ذا بيست كأفضل لاعب في العالم العام الماضي، ساهم النجم الملقب بـ(البرغوث) في فوز باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي الموسم الماضي للنسخة الثانية على التوالي.

وكان ميسي أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في الدوري الفرنسي موسم 2022 / 2023، كما تواجد في التشكيلة المثالية للبطولة المحلية، قبل أن يختتم مشواره مع فريق العاصمة الفرنسية ويحط الرحال في الولايات المتحدة .

ويخوض ميسي تحديا جديدا مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، الذي انضم إليه في يوليو الماضي، وقاده لارتقاء منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادي بعدما حصل معه على لقب كأس الدوريات الأمريكي-المكسيكي، عقب فوزه على مواطنه ناشفيل في المباراة النهائية للمسابقة في أغسطس الماضي.

وكان إنتر ميامي، الذي تأسس عام 2018، متأخرا صفر / 1، قبل أن يحرز ميسي هدف التعادل للفريق، الذي حسم فوزه بالبطولة عقب تفوقه 10 / 9 بركلات الترجيح على ناشفيل.

وحصل النجم الأرجنتيني المخضرم على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما نال أيضا جائزة الهداف عقب تسجيله 9 أهداف في 6 مباريات.

وعلى الصعيد الدولي، مازال ميسي قادرا على تقديم الإضافة مع منتخب الأرجنتين، الذي أحرز معه 8 أهداف في لقاءاته الثمانية التي خاضها عام 2023، غير أن ذلك لا يبدو مؤثرا - حتى الآن - في حسم قراره سواء بالاستمرار مع الفريق حتى النسخة المقبلة لكأس العالم أم لا، حيث مازالت الشكوك تحوم بشأن رغبته في قيادة الفريق في المونديال القادم.

وسجل ميسي 3 أهداف مع منتخب (راقصو التانجو) خلال مشواره بتصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليحتل المركز الثاني حاليا بترتيب هدافي التصفيات، بفارق هدفين خلف الأوروجواياني داروين نونيز (المتصدر).

وساهم تألق ميسي مع الأرجنتين في تربع منتخب بلاده على صدارة جدول الترتيب حاليا برصيد 15 نقطة بعد خوض مبارياته الست الأولى بالتصفيات، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب أوروجواي.

ويرغب ميسي للعام الثاني على التوالي في الجمع بين جائزتي (الكرة الذهبية) المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب في العالم، والتي حصل عليها هذا العام وتحديدا في 30 أكتوبر الماضي، وذا بيست.

وتفوق ميسي على جميع نجوم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لينال الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الرياضية هذا العام، معززا رقمه القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على الجائزة المرموقة.

وحصل نجم برشلونة الإسباني السابق على أعلى رصيد من النقاط في قائمة أفضل لاعبي العالم هذا العام ضمن جائزة الكرة الذهبية، بعدما نال 462 نقطة، متفوقا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه هالاند، الذي حصل على 357 نقطة، فيما حل مبابي ثالثا بـ270 نقطة.

ويأمل ميسي في الانفراد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على جائزة ذا بيست، التي انطلقت نسختها الأولى في يناير 2017، والذي يتقاسمه حاليا مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، غير أن مهمته تبدو صعبة، لاسيما بعدما أخفق سان جيرمان في التتويج بأي لقب آخر الموسم الماضي بخلاف الدوري الفرنسي.

وودع سان جيرمان دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ16 في الموسم الماضي عقب خسارته أمام بايرن ميونخ الألماني في مباراتي الذهاب والعودة، كما خرج من الدور ذاته بكأس فرنسا أمام منافسه اللدود أولمبيك مارسيليا.

وخلال مشواره مع سان جيرمان في الموسم الماضي، أحرز ميسي 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 41 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف البطولات.

وفيما يتعلق بمسيرته مع إنتر ميامي، سجل ميسي، الذي تبلغ قيمته التسويقية حاليا 35 مليون يورو، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) العالمي المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم في العالم، 11 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة شارك فيها مع الفريق الأمريكي بكل البطولات.

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