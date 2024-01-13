النرويجي إيرلينج هالاند يستعين بموسمه المذهل للتتويج بـجائزة ذا بيست للمرة الأولى

بعد المستوى المذهل الذي قدمه في موسمه الأول مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، يطمح النجم النرويجي إيرلينج هالاند لتتويج إنجازاته مع الفريق السماوي الموسم الماضي، من خلال الفوز بجائزة ذا بيست، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وتواجد هالاند، الذي يحلم بالحصول على الجائزة المرموقة للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بالقائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة ذا بيست، التي أعلن عنها فيفا في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويتنافس هالاند /23 عاما/ للحصول على الجائزة مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الذي انتقل الصيف الماضي لفريق إنتر ميامي الأمريكي، والجناح الفرنسي الدولي كيليان مبابي، جناح سان جيرمان.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة خلال الحفل الذي يقيمه فيفا بالعاصمة البريطانية لندن في 15 يناير الجاري، على أن يتم اختيار المتوج بها بناء على الإنجازات التي حققها النجوم الثلاثة في الفترة من 19 ديسمبر 2022، حتى 20 أغسطس الماضي.

ومنذ انضمامه لمانشستر سيتي في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، تفجرت قدرات هالاند التهديفية، حيث كان بمثابة آلة لا تتوقف عن هز الشباك على الصعيدين المحلي والقاري، ليقود الفريق السماوي للتتويج لأول مرة بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، ويصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز بعد جاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي قام به موسم 1998 / 1999.

وخلال مشواره مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، أحرز هالاند 52 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه في 53 مباراة لعبها مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا بمختلف المسابقات.

وبخلاف الألقاب التي حصل عليها مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، توج هالاند بالعديد من الجوائز الشخصية، حيث حصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وكذلك جائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022 / 2023 برصيد 36 هدفا.

وأصبح هالاند أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، بنظام الـ 38 جولة، متخطيا الرقم القياسي السابق للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي أحرز 32 هدفا خلال موسم 2017 / 2018.

وخلال فترة الترشح للجائزة، تمكن هالاند من هز الشباك محرزا 28 هدفا في 33 مباراة في مختلف البطولات، حيث أثبت مزيج سرعته وقوته وقدرته على إنهاء الهجمات، أنه أقوى من أفضل المدافعين في العالم. وأصبحت عودته للتهديف مع أسلوبه الهادئ أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى صغر سنه.

كما فاز هالاند أيضا بـالثنائية النادرة المتمثلة في حصوله على جائزتي أفضل لاعب في إنجلترا وأفضل لاعب شاب بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، علما بأنه نال أيضا جائزة أفضل لاعب بأوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في أغسطس الماضي.

كما توج هالاند هدافا للنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدفا، ليلعب دورا هاما للغاية في فوز مانشستر سيتي باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، منهيا سوء الحظ الذي لازم النادي الإنجليزي في السنوات الأخيرة.

ويسعى هالاند، الذي تبلغ قيمته التسويقية حاليا 180 مليون يورو، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) العالمي المتخصص في القيم التسويقية للاعبين كرة القدم في العالم، لأن يصبح أول نرويجي يفوز بجائزة (ذا بيست)، التي انطلقت نسختها الأولى قبل 7 أعوام، ليعوض إخفاقه في الحصول على جائزة (الكرة الذهبية)، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب في العالم هذا العام، بعدما احتل المركز الثاني بالقائمة النهائية خلف ميسي.

وبدأ هالاند مشواره مع الساحرة المستديرة مع الفريق الرديف لنادي براين، الذي كان ينشط بدوري الدرجة الثالثة النرويجي، عام 2015، قبل أن ينضم عام 2017 لفريق مولده النرويجي، ثم انتقل لريد بول سالزبورج النمساوي موسم 2018 / 2019، ليقضي معه موسما ونصف الموسم،

أحرز خلاله 29 هدفا في 27 مباراة في كل البطولات، ليجذب أنظار مسؤولي نادي بوروسيا دورتموند، الذي انتقل إليه في كانون الثاني/يناير 2020.

وبزغت نجومية هالاند بشدة مع الفريق الألماني، الذي أحرز معه 86 هدفا في 89 مباراة بجميع البطولات، وحصل معه على لقب كأس ألمانيا موسم 2020 / 2021، وهو ما دفع إدارة مانشستر سيتي للتعاقد معه.

ومازال هالاند، الذي تواجد بالقائمة النهائية للمرشحين لـ(ذا بيست) للمرة الأولى، يواصل هوايته في التسجيل خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، كما يتقاسم قمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أيضا مع 3 لاعبين آخرين برصيد 5 أهداف، علما بأنه قاد فريقه للصعود للأدوار الإقصائية في البطولة.

وعلى الصعيد الدولي، بدأ هالاند يجذب الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب النرويج تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم للشباب عام 2019 ببولندا، عندما أحرز 9 أهداف خلال فوز بلاده 12 / صفر على منتخب هندوراس، ليحصل خلاله على جائزة هداف البطولة من خلال أهدافه التسعة.

وشارك هالاند مع منتخب النرويج الأول في 29 مباراة، سجل خلالها 27 هدفا، لكنه عجز عن قيادة الفريق نحو التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تجرى بألمانيا الصيف المقبل، بعدما حل في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى للتصفيات، خلف منتخبي إسبانيا واسكتلندا.

وربما يعد الإخفاق في بلوغ نهائيات أمم أوروبا المقبلة هي النقطة المظلمة الوحيدة في سجل هالاند الناصع خلال عام 2023، الذي شهد تربعه على قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية في العالم.

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