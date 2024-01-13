كين يعادل رقم ليفاندوفسكي القياسي في البوندسليجا

MENAFN - Khaberni) خبرني - واصل النجم الإنجليزي هاري كين توهجه في موسمه الأول رفقة بايرن ميونخ، بالتسجيل في الانتصار الذي حققه الفريق البافاري على حساب ضيفه هوفنهايم 3-0، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الألماني.

وسجل كين الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 90، بعد تلقيه بينية على حدود المنطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية لمست أصابع حارس المرمى وسكنت الشباك.

وبحسب أرقام شبكة "أوبتا" للإحصائيات، سجل كين 22 هدفا هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب في النصف الأول من الموسم بالدوري الألماني.

وعادل كين بذلك رقم روبرت ليفاندوفسكي، والذي حققه رفقة بايرن ميونخ أيضا، بتسجيل نفس عدد الأهداف في النصف الأول من موسم (2020-2021).

يذكر أن بايرن ميونخ رفع رصيده بعد انتصار اليوم إلى 41 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى نقطة واحدة.

