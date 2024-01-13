غرام الذهب يرتفع نصف دينار في الاردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، اليوم السبت ، لترتفع 50 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين، عند 41.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.80 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الجرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 48.70 دينار و 37 دينارا على التوالي.
وتاليا التفاصيل :
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