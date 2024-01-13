غرام الذهب يرتفع نصف دينار في الاردن

MENAFN - Khaberni) خبرني -قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، اليوم السبت ، لترتفع 50 قرشا للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين، عند 41.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.80 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الجرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 48.70 دينار و 37 دينارا على التوالي.

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