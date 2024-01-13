ناسا تكشف عن طائرة أسرع من الصوت

MENAFN - Khaberni) خبرني - قدمت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) النموذج الأولي لطائرتها الجديدة الأسرع من الصوت "اكس- 59" بشكل علني لأول مرة. وتم الكشف عن الطائرة، التي يبلغ طولها نحو 30 مترا، ويبلغ طول جناحيها نحو 10 أمتار، أمس الجمعة، في موقع تابع لشركة لوكهيد مارتن، متعهدة وزارة الدفاع، في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وبثت وكالة ناسا صوراً حية لإزاحة الستار عن الطائرة عبر الإنترنت. وتشكل الطائرة حجر الزاوية لمهمة ناسا (كويست) "كوايت سوبر سونيك تكنولوجي" أو (التكنولوجيا الأسرع من الصوت الهادئة).

ومن المقرر القيام بأول اختبارات طيران للطائرة فوق مناطق محددة من الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، وسيتم خلالها جمع المزيد من البيانات. وقال مدير ناسا بوب بيرس إن الطائرة "اكس59-" "هي خطوة طولها تقريبا بـ30 متراً إلى الأمام على مسار بدأ قبل عقود، للتوصل إلى رحلة تجارية أسرع من الصوت مستدامة". ووصفت نائب رئيس ناسا باميلا ميلروي الطائرة بأنها "جوهرة إضافية في تاج ناسا".

