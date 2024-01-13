57.969 عدد العاملين بالقطاع السياحي بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني- بلغ عدد العمالة في القطاع السياحي حتى الربع الثالث من العام الماضي 57969 عاملا وعاملة منهم 50458 ذكور و7511 إناث، موزعين على أكثر من 3341 منشأة، وفق بيانات لوزارة السياحة والآثار .

وتظهر البيانات بعد تحليلها استحواذ الذكور على 87.043% من فرص العمل مقارنة بالإناث التي تبلغ حصتهن 12.957%.

ومقارنة بين الربعين الثاني والثالث من العام الماضي فإن نسبة نمو عدد العمالة في القطاع السياحي بلغت 1.412% حيث كانت حتى الربع بالثاني 57162 عاملا وعاملة منهم 49,868 ذكور و7,294 إناث، موزعين على أكثر من 3300 منشأة.

كما تتوزع غالبية العمالة بحسب البيانات في العاصمة عمّان حيث وصل عددها إلى 42893 عاملا وعاملة، والتي تشكل 73.993% من إجمالي عدد العمالة البالغة 57969.

ويحتل قطاع المطاعم السياحية النسبة الأكبر من عدد العاملين والتي وصلت إلى 23017 يليه قطاع الفنادق الذي وصل إلى 20120 عاملا وعاملة، بينما بالربع الثاني من العام الماضي كان قطاع الفنادق يحتل النسبة الأكبر من العمالة.

ونما الدخل السياحي للأردن خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الماضي 2023 بنسبة 34.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الأولية للبنك المركزي.

وأظهرت البيانات سجل خلال الأشهر العشرة من العام الماضي 6.4 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.560 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 34 %، وارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 4.656 مليون سائح بنسبة نمو 31.8%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903 آلاف سائح بنسبة نمو بلغت 47.4 %.

وبحسب البيانات ارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال نفس الفترة، بنسبة 30.9 %مسجلا ما قيمته 1.6 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن الدخل السياحي لتشرين الأول الماضي 2023 حقق نموا نسبته 11.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022، ليبلغ 614.8 مليون دولار.

وفي ذات الوقت، ارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال نفس الفترة بنسبة 12.7%، ليبلغ 136.5 مليون دولار.