57.969 عدد العاملين بالقطاع السياحي بالأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- بلغ عدد العمالة في القطاع السياحي حتى الربع الثالث من العام الماضي 57969 عاملا وعاملة منهم 50458 ذكور و7511 إناث، موزعين على أكثر من 3341 منشأة، وفق بيانات لوزارة السياحة والآثار .
وتظهر البيانات بعد تحليلها استحواذ الذكور على 87.043% من فرص العمل مقارنة بالإناث التي تبلغ حصتهن 12.957%.
ومقارنة بين الربعين الثاني والثالث من العام الماضي فإن نسبة نمو عدد العمالة في القطاع السياحي بلغت 1.412% حيث كانت حتى الربع بالثاني 57162 عاملا وعاملة منهم 49,868 ذكور و7,294 إناث، موزعين على أكثر من 3300 منشأة.
كما تتوزع غالبية العمالة بحسب البيانات في العاصمة عمّان حيث وصل عددها إلى 42893 عاملا وعاملة، والتي تشكل 73.993% من إجمالي عدد العمالة البالغة 57969.
ويحتل قطاع المطاعم السياحية النسبة الأكبر من عدد العاملين والتي وصلت إلى 23017 يليه قطاع الفنادق الذي وصل إلى 20120 عاملا وعاملة، بينما بالربع الثاني من العام الماضي كان قطاع الفنادق يحتل النسبة الأكبر من العمالة.
ونما الدخل السياحي للأردن خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الماضي 2023 بنسبة 34.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الأولية للبنك المركزي.
وأظهرت البيانات سجل خلال الأشهر العشرة من العام الماضي 6.4 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.560 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 34 %، وارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 4.656 مليون سائح بنسبة نمو 31.8%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903 آلاف سائح بنسبة نمو بلغت 47.4 %.
وبحسب البيانات ارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال نفس الفترة، بنسبة 30.9 %مسجلا ما قيمته 1.6 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أن الدخل السياحي لتشرين الأول الماضي 2023 حقق نموا نسبته 11.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2022، ليبلغ 614.8 مليون دولار.
وفي ذات الوقت، ارتفع الإنفاق السياحي في الخارج خلال نفس الفترة بنسبة 12.7%، ليبلغ 136.5 مليون دولار.
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