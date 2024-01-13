شراكة بين «اتصالات من إي آند» و«المتطورة للخدمات العقارية»

أعلنت ((اتصالات من إي آند)) عن شراكتها مع شركة ((المتطورة للخدمات العقارية)) (ADRES)، لتعزيز منتجاتها بما في ذلك المنظومة الرقمية للعقارات ((داري)).

وتحظى منظومة ((داري)) الرقمية للعقارات بدعم من دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وتهدف إلى تشكيل نقلة نوعية في المشهد الرقمي للقطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز النمو والمنافسة والنجاح المستمر على المدى الطويل.

وتعمل ((اتصالات من إي آند)) بموجب هذه الشراكة على تمكين المنظومة الرقمية لشركة المتطورة للخدمات العقارية من خلال العمل على تأهيل القيادة، وتحسين الاتصالات.

وقع اتفاقية الشراكة عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في ((اتصالات من إي آند))، ومعاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقارية، في خطوة تؤكد التزام الشركتين بتطوير الابتكارات الرقمية، وتعزيز النمو والتقدم في أبوظبي.