«دبي فيرست» توظف خدمة «توكن كونكت» من «ماستركارد»

أعلنت ((دبي فيرست))، منصة خدمات المستهلكين التابعة لبنك أبوظبي الأول، عن عقد شراكة مع ((ماستركارد)) لتكون أول جهة لإصدار البطاقات في المنطقة توظف خدمة ((توكن كونكت)) من ((ماستركارد)) لتقديم معلومات البطاقة الخاصة بالعملاء من تطبيق الهاتف المتحرك إلى المحفظة الرقمية وخدمة ((Click to Pay)) بطريقة مشفرة.

ويهدف هذا التعاون لدعم التجار وتشجيع المستهلكين على اعتماد تقنيات الدفع الرقمية من خلال تمكين حاملي بطاقات ((دبي فيرست)) من الاستفادة من خدمات ((اضغط وادفع)) ((Click to Pay)) عند الدفع.

وتواصل ((ماستركارد)) التزامها بتزويد مجموعة متنوعة من التقنيات المبتكرة التي تلبي احتياجات المستهلكين الذين يتطلعون بشكل متزايد خلال هذه المرحلة للاستفادة من حلول دفع مرنة. وبالتعاون مع ((دبي فيرست))، تسعى الشركة إلى تقديم تجربة دفع مرنة وسلسة لتعزيز مكانة بطاقات ((ماستركارد)) كخيار مفضل للمستهلكين.

وتتوافق خدمة ((اضغط وادفع)) من ماستركارد مع معيار EMV لأمن التجارة عن بُعد، حيث تعمل على تحويل بيانات البطاقة إلى رموز، حيث يتم استبدال رقم البطاقة الأساسي برقم أو رمز بديل، مما يعزز من مستويات الأمان والراحة في تجربة التسوق عبر الإنترنت. ويمكن لحاملي البطاقات الاستمتاع بتجربة دفع سلسة من دون الحاجة لإدخال معلومات البطاقة يدوياً.

تم تضمين هذا الحل في عملية الدفع، مما يتيح إدارة جميع بطاقات ((دبي فيرست)) في ملف تعريف واحد وآمن، مما يعزز من سرعة وسهولة التحقق باستخدام التعرّف الذكي، حيث يتم التعرف على المستخدمين بشكل تلقائي من خلال أجهزتهم أو بريدهم الإلكتروني.