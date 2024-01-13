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40 % مبيعات فلل «مجتمع أزهى» السكني في عجمان

1/13/2024 2:23:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنجزت ((الإمارات العقارية))، شركة التطوير العقاري في إمارة عجمان، بيع 40 % من الفلل السكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع مجمع ((مجتمع أزهى)) السكني بمنطقة العامرة في عجمان.

والمشروع عبارة عن مجمع سكني متكامل يطرح للبيع للتملك الحر ويتكون من عدد 1800 فلا سكنية على مساحة 842765 متراً مربعاً.

وأكدت شركة ((الإمارات العقارية)) أن العمل في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ((مجتمع أزهى)) السكني في عجمان، يسير بخطوات متسارعة والتي تشمل بناء 347 فيلا سكنية، حيث تقوم شركة بريستيج للمقاولات بالبناء وبتكلفة 320 مليون درهم، كما يقوم الاستشاري ((خطيب وعلمي)) بمتابعة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع.

وأشارت إلى أن مشروع ((مجتمع أزهي)) السكني توفرت به جميع الخدمات لتحقيق الراحة للسكان، ويعد ضمن مشاريع التطوير العقاري الرائدة في إمارة عجمان لتوفير مجمع سكني متكامل ببنية تحتية متطورة بتكلفة 300 مليون درهم.

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