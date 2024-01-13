«سكودا» تدشن مكتبها الإقليمي في دبي و«كوشاك مونتي كارلو» للمرة الأولى بأسواق الإمارات

أعلنت شركة ((سكودا)) عن وصول المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الجديدة من نوع ((كوشاك))، مع فئة تجهيزات ((كوشاك مونتي كارلو)) الأرقى بهذه العائلة، إلى منطقة الشرق الأوسط، لتكون بذلك الإضافة الأحدث إلى المجموعة الواسعة من المنتَجات المتوفرة إقليمياً من المصنِّع التشيكي العريق للسيارات.

وسوف يبدأ بيع المركبة الجديدة في كل من الإمارات والبحرين والكويت وقطر في وقت مبكِر من العام 2024. وستحتلّ ((مونتي كارلو)) المدمَجة المستوحاة من عالم رياضة السيارات موقع القمّة ضمن عائلة ((كوشاك))، ومن المتوقَّع أن تستقطب العملاء الشباب – الساعين وراء الاستكشاف اليومي – والذين يبحثون عن مركبة SUV معقولة السعر بتصميم رياضي وتتمتّع بلائحة تجهيزات عالية القيمة.

جدير بالذكر أن((سكودا)) قد أرست لنفسها مكانة بارزة في المنطقة عبر وكلاء موثوقين على مدى السنوات الـ15 الماضية، والآن من خلال إنشاء مكتب إقليمي خاص في دبي بدولة الإمارات، تعمل ((سكودا)) على رفع مستوى تركيزها على الشرق الأوسط، وهي تجلب إلى المنطقة مجموعة خاصّة من المركبات التي تستعرض الجودة الأوروبية بسعر معقول.

وقال لوكاش هونزاك، المدير التنفيذي لدى ((سكودا الشرق الأوسط)): ((يُعتبَر الشرق الأوسط سوقاً مثالياً لعلامة))سكودا((التجارية، وتتوافق طرازاتنا بشكل متميّز مع متطلّبات عملاء السيارات في المنطقة، وهي توفر الجودة الأوروبية، الخصائص الذكية المبتكَرة والقيمة الممتازة للمال. وبالنسبة لعائلة))كوشاك((بالتحديد، فإنها ترسم دروباً جديدة لتوسعة حضور العلامة التجارية في السوق، وهي تستهدف الشباب الطموحين – أي الذين يستكشفون على صعيد يومي – والراغبين بتمييز أنفسهم والاستفادة الفعلية من ميّزة القيمة التي تقدّمها))سكودا((

وأضاف: ((إن الجمع الفريد بين اللمسات الجمالية الرياضية، والتصميم الرائع، وخصائص السلامة المثلى، والمساحة الواسعة للصندوق والميّزة الاستثنائية للاقتصاد باستهلاك الوقود تجعل فئة تجهيزات (كوشاك مونتي كارلو) الرفيق المثالي على الطريق بالنسبة لعملاء (سكودا) الشباب الذين يقودون ضمن بيئات المدن كثيرة الحركة والنشاط في الشرق الأوسط، والراغبين بإثراء حياتهم عبر مركبة ذات مظهر رياضي وقيمة بارزة تعكس التراث العريق للعلامة التجارية بعالم الراليات وشخصيتها الفريدة)).