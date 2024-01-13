«القابضة» و«أدنيك» تستحوذان على حصة 40.5 % في مجموعة «آيكون» المصرية

أعلنت ((القابضة)) (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، ومجموعة ((أدنيك))، أمس، عن التوقيع على الاتفاقيات النهائية لاستحواذ استراتيجي على حصة 40.5% في مجموعة ((آيكون))، ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG) المصرية، من خلال زيادة رأس المال. وستقوم الشركتان بالاستثمار من خلال كيان ذي أغراض خاصة.

وبموجب هذه الصفقة، تبلغ حصة ((القابضة)) (ADQ) من إجمالي الاستحواذ 49%، بينما تبلغ حصة ((أدنيك)) 51%، وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق اللازمة.

وسيصل حجم محفظة ((آيكون)) بعد اكتمال هذه الصفقة إلى 15 فندقاً وعقاراً فاخراً في قطاع الضيافة تضم نحو 5.000 غرفة فندقية موزعة ضمن مواقع رئيسية في القاهرة والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ. ويشرف على إدارة الفنادق المستحوذ عليها في مصر مجموعة من أفضل الشركات المشغلة للفنادق التي ستواصل الاستفادة من الموارد والخبرات المحلية التي توفرها مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وتعكس هذه الصفقة اهتمام ((القابضة)) (ADQ) بالاستثمار في أصول تحظى بإمكانات واعدة لتحقيق النمو والعوائد المستدامة. وتعتبر ((القابضة)) (ADQ) مستثمراً على المدى البعيد في الاقتصاد المصري.

وقد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بعدد من الاستثمارات في شركات رائدة في قطاعات مختلفة، شملت الاستحواذ على شركة آمون للأدوية، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع وتوزيع وتصدير المستحضرات الدوائية في مصر.

وقد تطورت مجموعة ((أدنيك)) لتصبح مزوداً متكاملاً للخدمات والحلول السياحية عقب إنشائها شركة ((سياحة 365)). وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: ((إن الاستثمار في مجموعة آيكون يمثل خطوة مهمة لـ((أدنيك)).

ويندرج ضمن مساعي المجموعة لتنفيذ استراتيجية النمو والتوسع في الأسواق العالمية))، من جانبه، رحب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMG)، بانضمام كل من ((القابضة)) (ADQ) وأدنيك إلى المجموعة كشركاء استراتيجيين ومساهمين في ((آيكون)).