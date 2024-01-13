«كهرباء دبي»: 12.5 مليون معاملة رقمية لمتعاملي الهيئة خلال 2023

أجرى متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 12.5 مليون معاملة رقمية خلال عام 2023، مقارنة بـنحو 10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 25%.

تضمنت المعاملات أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 6.8 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.

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