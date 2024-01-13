«كهرباء دبي»: 12.5 مليون معاملة رقمية لمتعاملي الهيئة خلال 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أجرى متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 12.5 مليون معاملة رقمية خلال عام 2023، مقارنة بـنحو 10 ملايين معاملة رقمية خلال عام 2022، بزيادة تُقدّر بنحو 25%.
تضمنت المعاملات أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى أكثر من 6.8 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN13012024000110011019ID1107715881
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.